خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الدوري الإيطالي.. وإيقافات بالجملة لـ أنييللي ونيدفيد والبقية

أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي قرارا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية.

وكان جوزيبي تشينه المدعي العام للاتحاد الإيطالي طلب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس وتوقيع عقوبات إيقاف على مسؤولي النادي بسبب المخالفات المالية صباح اليوم الجمعة.

كما قررت المحكمة إيقاف كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

وسيكون لدى يوفنتوس الفرصة للجوء إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية للطعن على القرارات.

وتراجع ترتيب يوفنتوس بعد هذه القرارات للمركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

وأدين يوفنتوس و10 أندية إيطالية أخرى، بسبب المخالفات المالية، وتمت تبرئة بقية الأندية عدا السيدة العجوز.

وسبق أن استقال أعضاء مجلس إدارة يوفنتوس في نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ.

وتولى جانلوكا فيريرو منصب رئيس النادي خلفا لـ أندريا أنيللي.

ووافق مساهمو يوفنتوس على البيان المالي المنتهي في يونيو 2022 بخسارة 209.9 مليون يورو.

وتعتبر هذه أعلى خسارة يسجلها أي نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحسب موقع فوربز.

وتخطى يوفنتوس خسائر إنتر في موسم 2006-2007 حيث قدرت آنذاك بـ 206 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثالثة نادي روما في موسم 2019-2020 بخسارة 204 مليون يورو.

وتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس منذ عام 2010 وأسهم في عودة الفريق لمنصات التتويج بعد أن حصل على الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية.