وفاق سطيف يكشف كواليس تحول وجهة قندوسي إلى الأهلي.. وأسباب عدم التفاوض مع الزمالك

كشف عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف كواليس اتفاقه مع الأهلي لانتقال أحمد قندوسي وأسباب عدم إتمام المفاوضات مع الزمالك.

وانتقل الجزائري أحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي أمس السبت بعد أخبار عن مفاوضات للزمالك للحصول على اللاعب.

ورد رئيس وفاق سطيف في وقت سابق اليوم الأحد على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال عبد الحكيم سرار في تصريحات تلفزيونية: "الجزائريون يعرفون عبد الحكيم سرار جيدا، يعلمون بأنك لن تستطيع مراوغتي أو أخذ لاعب بطريقة هاوية مني بالتواصل عن طريق سمسار".

وأضاف "كان هناك تفاوض مع مولودية العاصمة الجزائري والتعامل كان بين رئيسي الناديين، أنا من تواصلت شخصيا مع الزمالك بعد الضغط الكبير من السماسرة، وأخبرتهم بانه إذا كان لديهم رغبة في انضمام اللاعب فيجب ان يتحدث رئيس لرئيس ثم يختار اللاعب وجهته".

وتابع "قصة أحمد قندوسي مع الزمالك كانت قصة سماسرة بنسبة 100% ولدي التسجيلات التي قلت فيها بأن موضوع قندوسي انتهى وسيستمر في وفاق سطيف قبل دخول الأهلي في المفاوضات".

واستطرد "محمود الخطيب تدخل بطريقة احترافية للتعاقد مع اللاعب، تفكيري كان مع مولودية العاصمة ورغم هذا اجتهدد الفريق المحترف (الأهلي) وحصولهم على التأشيرة لمدير التعاقد للدخول للبلاد والتفاوض وتواجد في الفندق منذ يوم الخميس الماضي".

وأردف "أخبرتهم أنني لن أتمكن من الحديث معهم بطريقة رسمية في الأمر قبل يوم الجمعة في الثانية عشر مساء. تحدثت مع اللاعب و لم أرد أن أقول له في البداية أن الأهلي يتفاوض لضمه".

وأكمل "أخبرني بأنه لا يرغب في الخروج لناد آخر داخل الجزائر وإلا فالاستمرار مع وفاق سطيف أفضل له".

وأتم "قلت له هل تلعب لبيراميدز؟ فقال لي لا مانع، قلت له ماذا عن الأهلي؟ قالي لي ارسلني لأمضي العقد. وأنهينا بعدها الاتفاق مع الأهلي".

وكشف المدير العام لنادي وفاق سطيف في وقت سابق أمس السبت عن أسباب فشل المفاوضات مع الزمالك.

وأوضح وكيل أعمال قندوسي لـFilGoal.com في وقت سابقكواليس المفاوضات مع الأهلي وعلق على اهتمام الزمالك.

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.comقيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.