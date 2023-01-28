وكيله لـ في الجول: قندوسي أراد الانضمام لـ الأهلي.. وتعليق على اهتمام الزمالك

كشف علي النيساني وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي عن رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف الأهلي، وعلق على ارتباطه بالزمالك.

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وقال علي لـFilGoal.com: "أحمد القندوسي أراد الانضمام إلى الأهلي وأتمنى أن يحظى بمستقبل باهر هناك".

وواصل "الأهلي كان يتفاوض بشكل جاد وسريع ولديه الرغبة في ضم اللاعب".

وتابع "المفاوضات هذا الشهر لم تبدأ منذ مدة طويلة ولكن كانت هناك محاولات في الصيف الماضي وبسبب تغيير المدير الفني لم تتم الصفقة وقتها".

وأتم "ارتباط اسم اللاعب بالزمالك؟ هذه هي كرة القدم وعالم الاحتراف فمن الممكن أن تحدث مفاوضات مع ناد اليوم، ويتدخل آخر ليحسم الصفقة".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيغادر معسكر منتخب الجزائر للمحليين المشاركة في بطولة إفريقيا من أجل الانضمام لبعثة الأهلي في المغرب.

وسيكون اللاعب متاحا منذ بداية البطولة والتي يبدأها الأهلي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.com قيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.