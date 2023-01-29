رئيس وفاق سطيف: نحترم الزمالك ولكننا نفضل الأهلي.. والآن سننسى قندوسي ومرتضى منصور

الأحد، 29 يناير 2023 - 19:36

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي - وفاق سطيف

رد عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخصوص تصريحاته أمس بعد انتقال أحمد قندوسي إلى الأهلي.

وانتقل الجزائري أحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي أمس السبت بعد أخبار عن مفاوضات للزمالك للحصول على اللاعب.

وقال سرار في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي: "احترم كثيرا الزمالك ولكن ليس لدي علاقة بالنادي، إذا كنت سأختار بين الزمالك والأهلي سأختار الأهلي".

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وأضاف "عدد كبير من الجمهور الجزائري وخصوصا وفاق سطيف يشجعون الأهلي، سيكون لنا بهذه العلاثات إمكانية لعب مباراة ودية مستقبلا مع الأهلي".

وتابع "لدي الصفة كرئيس النادي ونجحت في عمل علاقات جيدة مع الأهلي وليس لي أي أغراض شخصية، الناديان بينهما علاقة جيدة وليس بين الأشخاص".

واستطرد "أنا معتاد على النقد وبالتالي لا يحرجني ما قاله رئيس الزمالك، المهم هو أن أحمد قندوسي في الأهلي. مرتضى منصور إنسان كبير يفوق سن 80 سنة، نتمنى أن يتحدث معنا في أوقات أخرى عن أشياء تجعلنا نتعلم ونحمي أنفسنا من نار جهنم بفضل خبرته الكبيرة التي عاشها في أم الدنيا مصر الأرض الطاهرة".

وأتم "الآن سنغلق صفحة أحمد قندوسي وننسى مرتضى منصور وسنهتم بمستقبل نادي وفاق سطيف".

وكشف المدير العام لنادي وفاق سطيف في وقت سابق أمس السبت عن أسباب فشل المفاوضات مع الزمالك.

وأوضح وكيل أعمال قندوسي لـFilGoal.com في وقت سابقكواليس المفاوضات مع الأهلي وعلق على اهتمام الزمالك.

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.comقيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

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