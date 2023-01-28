في الجول يكشف قيمة انتقال قندوسي إلى الأهلي.. وشرط في العقد

أصبح الجزائري أحمد قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

اللاعب المشارك حاليا مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا للمحليين سيتواجد مع الأهلي بعقد مدته أربع سنوات ونصف.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم عن اقتراب الأهلي من حسم الصفقة.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة تقارب مليون دولار تدفع على قسطين.

ومن المنتظر أن يحصل وفاق سطيف الجزائري على نسبة 15% من إعادة البيع مستقبلا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق، أن الأهلي يرى القندوسي كلاعب يمكنه التواجد في وسط الملعب ومركز صانع الألعاب أيضا.

وسيتواجد قندوسي كلاعب مساند في خط الوسط حال الحاجة، ولكن دوره الرئيسي سيكون في مركز صانع الألعاب.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع الثلاثي مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو" قبل قندوسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.