مرتضى منصور: لم نقتحم طريق الأهلي في أي صفقة من قبل.. ما يحدث ينذر بفتنة كبيرة

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم يقم من قبل باقتحام أي صفقة يحاول الأهلي إتمامها مشيرا إلى أن ما يحدث الآن بداية فتنة رياضية كبيرة.

وأعلن الأهلي عن تعاقده مع أحمد قندوسي قادما من وفاق سطيف الجزائري ليصبح صفقة الأحمر الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته في يوتيوب: "لم يحدث من قبل أننا اقتحمنا صفقة الأهلي يحاول إتمامها أو خطفنا لاعب عقده مستمر وهذا هو الوضع الطبيعي، البلد الآن في طريقها إلى فتنة رياضية كبيرة وهذا بسبب مجلس إدارة الأهلي".

وكشف إبراهيم العرباوي المدير العام لنادي وفاق سطيف أن الزمالك وبيراميدز كانا من الأندية التي تتفاوض للتعاقد مع احمد قندوسي.

وأضاف "البداية كانت بمروان عطية، محمد مصيلحي هو من جاء ليتفاوض معي للحصول على محمود علاء مقابل مروان عطية وطلب مني أن يكون انتقال مروان في الصيف وأخبرني بأنه لن يبيعه في يناير لأي ناد آخر ثم دخل الأهلي لخطف الصفقة".

وانتقل محمود علاء معارا من الزمالك للاتحاد السكندري خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وواصل "قيمة الصفقة كانت 12 مليون جنيه، ثم قام الخطيب بزيارة محمد مصيلحي في منزله وأصبحت قيمة الصفقة 25 مليون جنيه. تحدث معي محمد مصيلحي فقلت له إنني لن أضم اللاعب بهذا المبلغ".

وأتم "الأهلي لم يكن في حاجة لمروان عطية ودفع 13 مليون أكثر من الزمالك لضم اللاعب، ثم بعد عدم القدرة على التعاقد مع المهاجم الأجنبي تدخل مرة أخرى ورفع السعر من أجل التعاقد مع قندوسي".

وأوضح وكيل أعمال قندوسي لـFilGoal.com في وقت سابقكواليس المفاوضات مع الأهلي وعلق على اهتمام الزمالك.

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.comقيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.