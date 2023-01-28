وفاق سطيف: الزمالك وبيراميدز وأندية أخرى رغبت في ضم قندوسي.. وسبب انتقاله لـ الأهلي

شدد إبراهيم العرباوي مدير عام نادي وفاق سطيف أن الزمالك وبيراميدز وأندية أخرى رغبت في التعاقد مع أحمد قندوسي قبل انتقاله للأهلي، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمال فيما يخص انتقال اللاعب.

وأصبح قندوسي صفقة الأهلي الرابعة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي بعد مروان عطية وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وقال إبراهيم العرباوي مدير عام نادي وفاق سطيف في تصريحات لقناة صدى البلد: "الأهلي لم يكن النادي الوحيد الراغب في التعاقد مع أحمد قندوسي، كان هناك مفاوضات مع الزمالك وبيراميدز ومولودية الجزائر وكذلك أندية من أوكرانيا وفرنسا وتركيا".

وأضاف "بعدها جاء التفاوض الأخير مع الأهلي بين رئيسي الناديين ثم حضر مندوب الأهلي لهنا قبل يومين لإتمام الاتفاق بين الطرفين".

وواصل "في أوكرانيا وفرنسا وتركيا طلبوا التعاقد مع قندوسي، لاعب مميز ولديه قدرات مهارية وبدنية قوية".

وتابع "بعد توقيع قندوسي على عقود انضمامه للأهلي، تحدث معنا "منصور" ورفع السعر الذي سيدفعه مقابل انتقال اللاعب ولكننا كنا منحنا كلمتنا للأهلي".

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واستطرد "الأمر لم يتعلق بالمال ولكن بالعلاقة الطيبة بين رئيسي الناديين ورغبة اللاعب في الانتقال للأهلي رغم مفاوضات باقي الأندية".

وأردف "تلقينا عرضا أعلى من عرض الأهلي من مولودية الجزائر ولكن علاقتنا بالأهلي أكبر من المال".

وأتم "اللاعب يرغب في الانضمام لفريقه غدا أو بعد غد في كأس العالم للأندية".

وأوضح وكيل أعمال قندوسي لـFilGoal.com في وقت سابقكواليس المفاوضات مع الأهلي وعلق على اهتمام الزمالك.

وكشف FilGoal.com عن سبب تعاقد الأهلي مع اللاعب.

وعلم FilGoal.comقيمة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

قندوسي (23 عاما) بدأ مسيرته في شباب وفاق سطيف قبل أن يتم تصعيده في 2019.

وشارك مع الفريق الأول في 107 مباراة، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويشغل قندوسي مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب وكذلك لعب من قبل كلاعب وسط أيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.