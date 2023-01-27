الولايات المتحدة تستضيف كوبا أمريكا 2024 بمشاركة 16 منتخبا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إقامة بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية بالإضافة لـ 6 منتخبات من قارة أمريكا الشمالية، في تكرار لما حدث في نسخة 2016 من المسابقة.

واعتذرت الإكوادور عن استضافة النسخة المقبلة من كوبا أمريكا 2024 من قبل. (طالع التفاصيل)

ووقع اتحادي الكرة في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية على اتفاقية لإقامة بطولات مشتركة في فئات الرجال والسيدات.

وحدد البيان كيفية تحديد المنتخبات المشاركة من أمريكا الشمالية في بطولة كوبا أمريكا، وسيتم تحديد المنتخبات الستة عن طريق بطولة دوري أمم الكونكاكاف (مسابقة تشبه دوري الأمم الأوروبية).

وتستهدف البطولة منح منتخبات أمريكا الشمالية فرصة للتحضير الجيد من أجل الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026 والذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك.

وحاز منتخب أمريكا لقب الكأس الذهبية 2021، فيما فاز منتخب الأرجنتين بلقب النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا.

كما يعمل الاتحادين على إقامة بطولة تُسمى "Final Four" وتضم أفضل 4 فرق في القارتين بواقع 2 من كل قارة لتكون أول نسخة في 2024.

وستقام أيضا بطولة الكأس الذهبية للسيدات في 2024 بمشاركة 8 منتخبات من قارة أمريكا الشمالية بالإضافة لـ 4 من أمريكا الجنوبية (البرازيل – كولومبيا – الأرجنتين – باراجواي).

يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية عقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي لإقامة مسابقة "فينيالسيما" التي تجمع بطلي القارتين.

وانتصر الأرجنتين على إيطاليا بنتيجة 3-0 في النسخة الأولى من المسابقة.