الإكوادور تتراجع عن استضافة كوبا أمريكا 2024

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا 2024

أعلن فرانسيسكو إيجاس رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تراجع بلاده عن تنظيم كوبا أمريكا 2024.

وقال إيجاس لإذاعة "لا ريد دي كيتو" الإكوادورية: "البطولات تصبح أكبر وأكثر تطلبا، اليوم الإكوادور ليس لديها ملاعب مناسبة".

وأضاف "اليوم نحن لسنا على مستوى طلبات تنظيم كوبا أمريكا".

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وشدد إيجاس: "الإكوادور لديها وضع اجتماعي يتطلب أولوية الحكومة، وكرة القدم تأخذ مقعدا خلفيا".

وتعاني الإكوادور من مشاكل أمنية ظهرت مؤخرا مع استضافة البلاد لنهائي كوبا ليبرتادوريس في مدينة جواياكيل.

وتعرض أكثر من مراسل للقنوات الناقلة للحدث للسرقة أثناء تقديم رسالتهم للقنوات الإخبارية آنذاك.

ومن المنتظر أن يحسم اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقف الإكوادور من استضافة البطولة وهوية الدولة التي ستعوضها.

وبحسب بعض التقرير فأن من الممكن أن تستضيف كولومبيا كوبا أمريكا 2024 خاصة بعد استضافة أكثر من بطولة مؤخرا.

وكان مقررا أن تقام النسخة الماضية من كوبا أمريكا في كولومبيا والأرجنتين لكنها نُقلت إلى البرازيل بسبب قيود التنقل والسفر بسبب فيروس كورونا.

كوبا أمريكا الإكوادور
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