الزمالك يعلن إقامة مؤتمر صحفي لـ مرتضى منصور اليوم الأحد

أعلن الزمالك عن إقامة مؤتمر صحفي لـ مرتضى منصور رئيس النادي اليوم الأحد.

وذكر الزمالك أن المؤتمر يقام في في الثانية ظهرًا بمكتب مرتضى منصور داخل النادي.

وأوضح الزمالك أن مرتضى يتحدث خلال المؤتمر عن "بعض الأمور الخاصة بالنادي والفريق الأول".

يأتي ذلك بعد ساعات من خسارة الزمالك أمام الأهلي في استاد القاهرة بثلاثية دون رد مساء السبت.

وأعلن مرتضى منصور مباشرةً عقب المباراة عن إقامة اجتماع عاجل لمجلس الإدارة لبحث مصير المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك استقر على إنهاء التعاقد مع فيريرا بعد تدهور النتائج في الفترة الأخيرة.

ويوجد رأيان مطروحان على طاولة إدارة الزمالك الآن بعد إنهاء التعاقد مع فيريرا.

الأول هو التعاقد مع مدير فني مصري لضيق الوقت مع تلاحم المباريات، يتصدر قائمة المرشحين أسامة نبيه ثم خالد جلال.

الثاني هو الإصرار على التعاقد مع مدير فني أجنبي مع اقتراب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كما كشف FilGoal.com مساء السبت عن تأجيل الاجتماع إلى الأحد لمناقشة مصير المدرب البرتغالي.

فيريرا عاد لتدريب الزمالك في مارس 2022 ليشرف على تدريب الأبيض في 51 مباراة، حقق خلالها 32 انتصارا و11 تعادلا وخسر تسع مباريات.

وسجل الزمالك تحت قيادة فيريرا 84 هدفا، واستقبل 42 هدفا.

ولم يحقق حتى الآن فريق الزمالك أي انتصار خلال عام 2023.