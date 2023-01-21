بعد خسارة القمة.. اجتماع عاجل في الزمالك لبحث مصير فيريرا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد اجتماعا لمجلس إدارة النادي بشكل عاجل مساء اليوم السبت.

يأتي ذلك الاجتماع لبحث مصير جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بعد الخسارة أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثنائية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

ولم يحقق حتى الآن فريق الزمالك أي انتصار خلال عام 2023.