خبر في الجول - تأجيل اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة مصير فيريرا.. وكيف تفكر إدارة الأبيض

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل اجتماعه لمناقشة مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى صباح الغد.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك أجلت اجتماعها إلى الرابعة من عصر غد الأحد.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إنها التعاقد مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا بالتراضي بين الطرفين، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق اليوم السبت بعد الهزيمة أمام الأهلي عقد اجتماعا لمجلس إدارة النادي بشكل عاجل مساء اليوم السبت.

يأتي ذلك الاجتماع لبحث مصير جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بعد الخسارة أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

ويوجد رأيان مطروحان على طاولة إدارة الزمالك الآن بعد إنهاء التعاقد مع فيريرا.

الأول هو التعاقد مع مدير فني مصري لضيق الوقت مع تلاحم المباريات، يتصدر قائمة المرشحين أسامة نبيه ثم خالد جلال.

الثاني هو الإصرار على التعاقد مع مدير فني أجنبي مع اقتراب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

فيريرا عاد لتدريب الزمالك في مارس 2022 ليشرف على تدريب الأبيض في 51 مباراة، حقق خلالها 32 انتصارا و11 تعادلا وخسر تسع مباريات.

وسجل الزمالك تحت قيادة فيريرا 84 هدفا، واستقبل 42 هدفا.

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري.

ولم يحقق حتى الآن فريق الزمالك أي انتصار خلال عام 2023.