في الجول يكشف - الاتجاه الأقرب لمصير فيريرا.. وكيف تفكر إدارة الزمالك للمستقبل

السبت، 21 يناير 2023 - 22:58

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك - بيراميدز - فيريرا

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إنها التعاقد مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا بالتراضي بين الطرفين، حسبما علم FilGoal.com.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي عقد اجتماعا لمجلس إدارة النادي بشكل عاجل مساء اليوم السبت.

يأتي ذلك الاجتماع لبحث مصير جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بعد الخسارة أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

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ويوجد رأيان مطروحان على طاولة إدارة الزمالك الآن بعد إنهاء التعاقد مع فيريرا.

الأول هو التعاقد مع مدير فني مصري لضيق الوقت مع تلاحم المباريات، يتصدر قائمة المرشحين أسامة نبيه ثم خالد جلال.

الثاني هو الإصرار على التعاقد مع مدير فني أجنبي مع اقتراب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

فيريرا عاد لتدريب الزمالك في مارس 2022 ليشرف على تدريب الأبيض في 51 مباراة، حقق خلالها 32 انتصارا و11 تعادلا وخسر تسع مباريات.

وسجل الزمالك تحت قيادة فيريرا 84 هدفا، واستقبل 42 هدفا.

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري.

ولم يحقق حتى الآن فريق الزمالك أي انتصار خلال عام 2023.

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