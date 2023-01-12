ذا بيست - صلاح وميسي وحكيمي.. تعرف على جميع المرشحين لجوائز الأفضل في العالم

الخميس، 12 يناير 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جميع المرشحين لجوائز الأفضل "ذا بيست" عن عام 2022.

FilGoal.com يقدم لكم جميع المرشحين لجميع الجوائز..

1- أفضل لاعب

أخبار متعلقة:
ذا بيست - مشجع سعودي سافر سيرا يواجه الأرجنتين واليابان ذا بيست - حارسة تشيلسي المصابة بالسرطان وأليكسيا بوتياس.. تعرف على جميع الجوائز النسائية ذا بيست - مبابي في النهائي ومقصية "ريتشا" وعودة سوبر ماريو.. 11 هدفا مرشحا لجائزة بوشكاش ذا بيست - بونو ينافس كورتوا ومارتينيز على أفضل حارس مرمى

ذا بيست - صلاح وميسي ومبابي.. القائمة الأولية لأفضل لاعب في العالم

2- أفضل مدرب

ذا بيست - الركراكي وسكالوني ينافسان جوارديولا على جائزة أفضل مدرب

3- أفضل حارس

ذا بيست - بونو ينافس كورتوا ومارتينيز على أفضل حارس مرمى

4- أفضل هدف "بوشكاش"

ذا بيست - مبابي في النهائي ومقصية "ريتشا" وعودة سوبر ماريو.. 11 هدفا مرشحا لجائزة بوشكاش

5- الكرة النسائية

ذا بيست - حارسة تشيلسي المصابة بالسرطان وأليكسيا بوتياس.. تعرف على جميع الجوائز النسائية

6- أفضل مشجع

ذا بيست - مشجع سعودي سافر سيرا يواجه الأرجنتين واليابان

ذا بيست
نرشح لكم
مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي بمشاركة سارة عصام.. ريال مدريد يُسقط ألباسيتي بسداسية في كأس الملكة معجزة نرويجية جديدة.. بنفيكا يضم أندرياس شيلديروب "الذي رفض ليفربول" بركلات الترجيح.. برشلونة يلتحق بـ ريال مدريد في نهائي كأس السوبر بالفوز على بيتيس قاطعا الطريق على أندية الدوري الإنجليزي.. ميلان يجدد تعاقد بن ناصر أس: لوكاس فاسكيز يغيب عن ريال مدريد شهرا ونصف انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (2) - (2) ريال بيتيس.. البلوجرانا يمر تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام بيتيس
أخر الأخبار
مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 2 ساعة | الكرة المصرية
مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة سارة عصام.. ريال مدريد يُسقط ألباسيتي بسداسية في كأس الملكة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مونديال اليد - لا مفاجآت بأول أربع مجموعات.. وأيسلندا تهزم البرتغال 3 ساعة | كرة يد
معجزة نرويجية جديدة.. بنفيكا يضم أندرياس شيلديروب "الذي رفض ليفربول" 3 ساعة | الكرة الأوروبية
لم يحدث منذ 16 عاما.. تشيلسي يسقط بثائية أمام فولام في ليلة طرد جواو فيليكس 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بركلات الترجيح.. برشلونة يلتحق بـ ريال مدريد في نهائي كأس السوبر بالفوز على بيتيس 4 ساعة | الدوري الإسباني
قاطعا الطريق على أندية الدوري الإنجليزي.. ميلان يجدد تعاقد بن ناصر 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح