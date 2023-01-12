ذا بيست - صلاح وميسي وحكيمي.. تعرف على جميع المرشحين لجوائز الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جميع المرشحين لجوائز الأفضل "ذا بيست" عن عام 2022.

FilGoal.com يقدم لكم جميع المرشحين لجميع الجوائز..

1- أفضل لاعب

ذا بيست - صلاح وميسي ومبابي.. القائمة الأولية لأفضل لاعب في العالم

2- أفضل مدرب

ذا بيست - الركراكي وسكالوني ينافسان جوارديولا على جائزة أفضل مدرب

3- أفضل حارس

ذا بيست - بونو ينافس كورتوا ومارتينيز على أفضل حارس مرمى

4- أفضل هدف "بوشكاش"

ذا بيست - مبابي في النهائي ومقصية "ريتشا" وعودة سوبر ماريو.. 11 هدفا مرشحا لجائزة بوشكاش

5- الكرة النسائية

ذا بيست - حارسة تشيلسي المصابة بالسرطان وأليكسيا بوتياس.. تعرف على جميع الجوائز النسائية

6- أفضل مشجع

ذا بيست - مشجع سعودي سافر سيرا يواجه الأرجنتين واليابان