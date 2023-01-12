ذا بيست - صلاح وميسي وحكيمي.. تعرف على جميع المرشحين لجوائز الأفضل في العالم
الخميس، 12 يناير 2023 - 22:54
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جميع المرشحين لجوائز الأفضل "ذا بيست" عن عام 2022.
FilGoal.com يقدم لكم جميع المرشحين لجميع الجوائز..
1- أفضل لاعب
ذا بيست - صلاح وميسي ومبابي.. القائمة الأولية لأفضل لاعب في العالم
2- أفضل مدرب
ذا بيست - الركراكي وسكالوني ينافسان جوارديولا على جائزة أفضل مدرب
3- أفضل حارس
ذا بيست - بونو ينافس كورتوا ومارتينيز على أفضل حارس مرمى
4- أفضل هدف "بوشكاش"
ذا بيست - مبابي في النهائي ومقصية "ريتشا" وعودة سوبر ماريو.. 11 هدفا مرشحا لجائزة بوشكاش
5- الكرة النسائية
ذا بيست - حارسة تشيلسي المصابة بالسرطان وأليكسيا بوتياس.. تعرف على جميع الجوائز النسائية
6- أفضل مشجع
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