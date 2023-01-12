ذا بيست - مشجع سعودي سافر سيرا يواجه الأرجنتين واليابان

الخميس، 12 يناير 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي ولاعبو الأرجنتين أثناء الاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين لجائزة المشجع الأفضل، ضمن جوائز "ذا بيست".

وضمت القائمة مشجعا سعوديا، وجماهير منتخب الأرجنتين وجماهير منتخب اليابان.

وإليكم قائمة المرشحين وأسباب الترشح:

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عبد الله السلمي (السعودية)

سافر عبد الله سيرا على الأقدام من موطنه الأصلي في مدينة جدة السعودية إلى قطر.

وعبر السلمي المسافة عبر الصحراء السعودية، لدعم منتخب بلاده في كأس العالم.

جماهير منتخب الأرجنتين

جماهير الأرجنتين سافرت إلى قطر بأعداد مذهلة لدعم المنتخب في كأس العالم.

وانتهى المونديال بتتويج الأرجنتين، ليحظى المنتخب باستقبال الملايين في بوينوس أيرس.

جماهير منتخب اليابان

حناعير اليابات نالت احتراما عالميا بسبب تقاليد تنظيف المدرجات بعد مباريات كأس العالم.

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