ذا بيست - الركراكي وسكالوني ينافسان جوارديولا على جائزة أفضل مدرب

الخميس، 12 يناير 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

مدربين جائزة ذا بيست

تواجد الثنائي وليد الركراكي وليونيل سكالوني في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب "ذا بيست".

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باب التصويت على جوائز "ذا بيست" لأفضل مدرب.

وظهر بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي في القائمة الأولية للمرشحين لنيل الجائزة.

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وإليكم قائمة المرشحين بترتيب ظهورهم على صفحة التصويت الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم:

1- كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

قاد أنشيلوتي ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي بالإضافة إلى الدوري الإسباني.

2- ديديه ديشامب - فرنسا

قاد ديشامب منتخب فرنسا لحصد وصافة كأس العالم 2022، كما وصل بالديوك للمرة الثانية على التوالي لنهائي المونديال بعد التتويج بلقب نسخة 2018.

3- بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

قاد جوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع محتدم مع ليفربول.

4- وليد الركراكي - المغرب

قاد الركراكي المغرب لإنجاز تاريخي وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في كأس العالم 2022.

5- ليونيل سكالوني - الأرجنتين

قاد سكالوني الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 بعد الفوز أمام منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتيين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وليد الركراكي ديديه ديشامب ليونيل سكالوني
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