ذا بيست - حارسة تشيلسي المصابة بالسرطان وأليكسيا بوتياس.. تعرف على جميع الجوائز النسائية

ظهرت آن كاترين بيرج لاعبة تشيلسي المصابة بالسرطان في القائمة الأولية لجائزة "ذا بيست" عن أفضل حارسة مرمى.

فيما تواجدت أليكسيا بوتياس مهاجمة برشلونة في المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبة من "ذا بيست".

بينما ترشحّت الهولندية سارينا فيجمان لحصد جائزة أفضل مدربة "ذا بيست" عن فئة السيدات.

آن والصراع مع السرطان

بيرج (31 عاما) شُخصت بالمرض عندما كانت لاعبة لـ برمنجهام سيتي أول مرة عام 2017، استغرق حينها علاجها 76 يومًا وعادت لممارسة كرة القدم من جديد.

وظهرت في ذلك العام في تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي كأفضل حارسة مرمى.

وفي عام 2019، انتقلت بيرج إلى تشيلسي وفازت بالقفاز الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020-21.

وتوجت الألمانية مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات متتالية آخرها الموسم السابق.

وكانت بيرج ضمن قائمة ألمانيا التي شاركت في أمم أوروبا للسيدات 2022 وحازن على الوصافة أمام إنجلترا.

وتواصل بيرج المشاركة مع تشيلسي منذ بداية الموسم في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبة

1- أيتانا بونماتي - (إسبانيا / برشلونة)

2- دبينيا (البرازيل / نورث كارولينا كوريدج)

3- جيسي فليمنج (كندا / تشيلسي)

4- أدا هيجربرج - (النرويج - أولمبيك ليون)

5- سام كير (أستراليا / تشيلسي )

6- بيث ميد (إنجلترا / أرسنال)

7- فيفيان ميديما (هولندا / أرسنال)

8- أليكس مورجان (الولايات المتحدة الأمريكية / أورلاندو برايد / سان دييجو ويف)

9- لينا أوبيردورف (ألمانيا / فولفسبورج)

10- ألكسندرا بوب (ألمانيا / فولفسبورج)

11- ألكسيا بوتياس (إسبانيا / برشلونة)

12- ويندي رينار (فرنسا / أولمبيك ليون)

13- كيرا والش (إنجلترا / مانشستر سيتي / برشلونة)

14- ليا ويليامسون (إنجلترا / أرسنال)

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدربة

1- سونيا بومباستور - أولمبيك ليون

2- إيما هايز - تشيلسي

3- بيف بريستمان - كندا

4- بيا سونداج - البرازيل

5- مارتينا فوس تكلنبورج - ألمانيا

6- سارينا فيجمان - إنجلترا

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى

1- آن كاترين بيرجر (ألمانيا / تشيلسي)

2- ماري إيربس (إنجلترا / مانشستر يونايتد)

3- كريستيان إندلر (تشيلي / أولمبيك ليون)

4- ميرل فرومز (ألمانيا / إينتراخت فرانكفورت / فولفسبورج)

5- أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية / شيكاغو ريد ستارز)

6- ساندرا بانوس جارسيا فيلاميل (إسبانيا / برشلونة)

الأهداف النسائية المرشحة لجائزة بوشكاش

1- أماندين هنري (فرنسا): أولمبيك ليون × برشلونة (دوري أبطال أوروبا للسيدات - 21 مايو 2022)

2- سلمى بارايويلو (إسبانيا) - فياريال × برشلونة (الدوري الإسباني للكرة النسائية - 2 أبريل 2022)

3- أليسيا روسو (إنجلترا) - إنجلترا × السويد (يورو 2022 للسيدات - 26 يوليو 2022)