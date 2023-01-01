عبد الله السعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي.. وعودة علي جبر

أعلن اليوناني تاكيس جونياس قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وعاد علي جبر للتواجد في القائمة مرة أخرى بعد الغياب عن مواجهة الاتحاد السكندري.

ويتواجد عبد الله السعيد في القائمة مع عودة اسمه للارتباط بقوة بالانضمام إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية.(طالع القصة كاملة)

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمود عبد العاطي - محمد صادق - بلاتي توريه - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يسوف

وأعلن الأهلي يوم الجمعة، إقامة لقاءه ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأصدر بيراميدز بيانا ليبدي اندهاشه من نقل المباراة إلى استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

ورد بعدها أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على أحقية بالأهلي بنقل مباراته وبيان بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وكشف بيراميدز لـ FilGoal.com عن تلقيه موافقة الاتحاد المصري على استقدام حكام أجانب للمباراة. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي ومحمد الكواليني.