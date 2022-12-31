دياب لـ في الجول: من حق الأهلي نقل مباراته إلى استاد القاهرة.. ورد على بيان بيراميدز

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 18:28

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن أحقية الأهلي في نقل مباراته أمام بيراميدز إلى استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز لحساب الجولة 11 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة، إقامة لقاءه ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال دياب في تصريحات لـFilGoal.com: "من حق الأهلي نقل مباراته لاستاد القاهرة لأنه الملعب البديل الذي اختاره منذ بداية الموسم وبالتالي فهذا لا يخالف اللائحة".

وأضاف "الأهلي حصل أيضا على المواقفات الأمنية اللازمة للمباراة".

وواصل عن بيان بيراميدز "كل التقدير للنادي ولكن لا يوجد في لائحة تنص على ضرورة موافقة الطرف الثاني على نقل المباراة في هذه الحالة".

وأصدر بيراميدز بيانا ليبدي اندهاشه من نقل المباراة إلى استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي ومحمد الكواليني.

أحمد دياب رابطة الأندية الدوري المصري الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو قائمة الزمالك - غياب الزناري.. وعودة عبد الشافي لمواجهة أسوان مصدر من بيراميدز لـ في الجول: طلبنا استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي.. وأُخطرنا بالموافقة حوار في الجول - فوافي يكشف أسباب رحيله عن غزل المحلة.. وإمكانية العودة للدوري المصري خبر في الجول - الزناري يقترب من الغياب عن الزمالك أمام أسوان غزل المحلة يعلن إنهاء تعاقده مع فوافي.. واللاعب يتنازل عن مستحقاته من أجل حلم المئوية.. حرس الحدود يضم أحمد علي إصابة صلاح ريكو بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو 7 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يحسم الدربي على حساب الزمالك 13 دقيقة | رياضات أخرى
رد من الليجا على تصريحات فينيسيوس جونيور بشأن العنصرية 18 دقيقة | الدوري الإسباني
أنهى العام في الصدارة.. أرسنال يحقق فوزا مثيرا على برايتون برباعية 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك - الهلال يقرر عدم السماح لـ المريخ بخوض مبارياته في أبطال إفريقيا على ملعبه ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة الزمالك - غياب الزناري.. وعودة عبد الشافي لمواجهة أسوان ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: قدمنا مباراة عظيمة أمام إيفرتون.. ولويس ساعدنا على القيام بعملنا ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: طلبنا استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي.. وأُخطرنا بالموافقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو