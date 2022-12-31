دياب لـ في الجول: من حق الأهلي نقل مباراته إلى استاد القاهرة.. ورد على بيان بيراميدز

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن أحقية الأهلي في نقل مباراته أمام بيراميدز إلى استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز لحساب الجولة 11 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة، إقامة لقاءه ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال دياب في تصريحات لـFilGoal.com: "من حق الأهلي نقل مباراته لاستاد القاهرة لأنه الملعب البديل الذي اختاره منذ بداية الموسم وبالتالي فهذا لا يخالف اللائحة".

وأضاف "الأهلي حصل أيضا على المواقفات الأمنية اللازمة للمباراة".

وواصل عن بيان بيراميدز "كل التقدير للنادي ولكن لا يوجد في لائحة تنص على ضرورة موافقة الطرف الثاني على نقل المباراة في هذه الحالة".

وأصدر بيراميدز بيانا ليبدي اندهاشه من نقل المباراة إلى استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من مدحت شلبي ومحمد الكواليني.