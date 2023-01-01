في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك

عاد اسم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، للارتباط بقوة بالانضمام إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسبق لصانع ألعاب منتخب مصر السابق التوقيع للزمالك عام 2018، صفقة أطلقت عليها إدارة الأبيض وقتها "صفقة القرن"، لكنها لم تتم في النهاية.

ويكشف FilGoal.com الموقف الحالي الكامل لقصة السعيد والزمالك خلال اليوم الأول من سوق الانتقالات الشتوية.

FilGoal.com علم أن بعض المقربين من عبد الله السعيد قد نقلوا رغبة اللاعب بالانضمام إلى الزمالك إلى إدارة القلعة البيضاء بالفعل.

من جانبه يقدّر الزمالك قيمة السعيد فنيًا وقياديًا، وهو لاعب نال اهتمام إدارة القلعة البيضاء لفترات طويلة بالفعل.

لكن رغم ذلك، فإن الدخول في الصفقة لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة.

الزمالك يرغب أولًا في الحصول على الرأي الفني لـ جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

ويعتمد فيريرا حاليًا على طريقة 3-5-2 دون صانع ألعاب صريح، ويهم الزمالك الحصول على الضوء الأخضر من مدربه أولًا.

رأي فيريرا سيكون حاسمًا بنسبة كبيرة، ولكن أيضًا يجب الوصول لاتفاق بشأن البنود المالية للعقد حال رغبة الزمالك في ضم اللاعب.

نقطة مهمة أخرى يضعها الزمالك في اعتباره وفقًا لما علمه FilGoal.com، وهي عدم أحقية عبد الله السعيد في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.

فوفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اللاعب الذي يشارك مع فريقه في بطولة إفريقية، لا يمكنه المشاركة مع نادٍ آخر في بطولة قارية خلال نفس الموسم.

هذا ينطبق على السعيد الذي ظهر في 3 مباريات لـ بيراميدز بكأس الكونفدرالية هذا الموسم، وبالتالي فحال انتقاله إلى الزمالك لن يكون قادرًا على المشاركة في كل مباريات الأبيض القارية المتبقية هذا الموسم، وسيُكتفى بالاستعانة به محليًا.

واستمرارًا لما علمه FilGoal.com، فالزمالك ينوي حسم موقفه تجاه اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة وفقًا للمعايير التي ذكرناها للتو.

السعيد (37 عامًا) يتواجد في بيراميدز منذ انضمامه إليه في صفقة مفاجئة بشهر يناير 2019 عقب فترة احتراف في أهلي جدة السعودي.

وتوترت علاقة السعيد بـ بيراميدز مؤخرًا على خلفية أزمة تسببت في استبعاده من قائمة الفريق.

وصرّح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز وقتها: "عبد الله السعيد غاب أمام الزمالك بسبب ما حدث في المباراة التي سبقتها، وغاب عن مواجهة الإسماعيلي للإصابة وتواجد أمام أسوان بشكل طبيعي".

وأضاف "ما حدث من عبد الله السعيد موقف وانتهى وتم تطبيق لائحة الفريق فيه".

وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بكل البطولات الممكنة.

ولعب السعيد معارًا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.

وبعد فترة في أهلي جدة، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.

وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.