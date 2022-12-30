الأهلي يواجه بيراميدز في استاد القاهرة

أعلن النادي الأهلي مواجهة بيراميدز على استاد القاهرة بدلا من استاد الأهلي we السلام.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز لحساب الجولة 11 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وكشف أيضا الأهلي إنه بعد الجهود التي بذلها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وبعد التواصل مع كافة الجهات المعنية ستقام المباراة على استاد القاهرة.

وتجري لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية.

🚨🚨الأهلي يواجه بيراميدز باستاد القاهرة .. والسماح للجماهير بدخول أدوات التشجيع 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/zRAxy3HEzh — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 30, 2022

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.