رئيس استاد القاهرة لـ في الجول: مباريات الأهلي؟ جاهزون لاستضافة أي فريق

شدد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة على الاستعداد لاستضافة مباريات الأهلي إذا تقرر نقل مباريات الفريق بالكامل له.

وأعلن الأهلي إقامة مباراته ضد بيراميدز في الدوري المصري يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة بدلا من الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن مواجهة بيراميدز هي أولى خطوات الأهلي للعودة للعب على استاد القاهرة بعد توصية من لجنة إدارة المباريات المُشكلة مؤخرا بهذا القرار بعد طلب مارسيل كولر المدير الفني. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس استاد القاهرة لـ FilGoal.com: "استاد القاهرة جاهز تماما لاستقبال مباريات الأهلي إذا قرر نقل مبارياته بشكل كامل ونهائي".

وأضاف "استاد القاهرة مفتوح لأي نادٍ يرغب تنظيم وإقامة مبارياته على ملعبه طالما أنه سيدفع قيمة الإيجار".

وتقام مباريات البنك الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا الموسم الجاري في الدوري المصري على استاد القاهرة.

وأوضح عبد الوهاب شروط تنسيق المباريات قائلا: "ألا تقام مباراتين في نفس اليوم، وجود هناك فاصل زمني مناسب بين المباريات، ومساحة 3 أيام للصيانة وتهيئة ورش الملعب".

وأشار "منذ توليت المسؤولية استحدثنا نظم صيانة على أعلى مستوى كما رفعنا من كفاءة الملعب من خلال منتجات سماد وكيماوي من أفضل الخامات وأكثرها كفاءة لأرضية الملعب".

وأتم "قيمة إيجار الملعب 150 ألف جنيه للمباراة الواحدة، ولذلك نرغب في استقبال المزيد من المباريات كتوجه استثماري يوفر مكاسب مالية كبيرة لا تخالف طريقة الحفاظ وتطوير الملعب".

ويستهدف الأهلي حاليا نقل مبارياته بالكامل على استاد القاهرة وبالفعل يتفاوض على ذلك ويأمل أن تكلل تلك الجهود بالنجاح خاصة وأن الأهلي خلال معظم شهر يناير المقبل لن يضطر للعب في الأهلي we السلام لأن أغلب مبارياته ستكون خارجه. (تعرف على أجندة الأهلي في يناير)

وأوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com قائلا: "إجراء نقل مباراة بيراميدز تطلب مفاوضات مع الأجهزة المعنية وأيضا شركة استادات التي وقع الأهلي معها اتفاق ينص على خوض لقاءاته في استاد الأهلي we السلام واستغرق الأمر بعض الجهد والوقت حتى تمت الموافقات".

وألمح المصدر "هناك معضلة أن الملعب نفسه مخصص لمباريات الزمالك وسيتم تنسيق الأمور مع مختلف الهيئات وإدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة".

على الجانب الأخر وحول دخول الجماهير بأدوات التشجيع، قال المصدر "لجنة إدارة المباريات اقنعت الجهات المعنية أنه لن يكون هناك أي تجاوز أو خروج عن النص وأن الادوات لن تكون إلا ما هو مسموح به في التشجيع، مع تعهد كامل بأن يكون هناك تشجيع مثالي".

ويلتقي الأهلي وبيراميدز لحساب الجولة 11 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.