أجندة يناير - مواجهات قوية تنتظر الأهلي.. القمة وبيراميدز وكأس مصر
الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 16:49
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي متصدر الدوري المصري عدة مباريات قوية في شهر يناير من بينها مواجهة القمة ضد الزمالك.
مباريات الأهلي خلال شهر يناير سيكون أصعب خصم فيها محليا بيراميدز بالإضافة إلى المصري البورسعيدي.
ويحارب لاعبو الأهلي في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر يناير سيلعب الفريق في بطولتين، الدوري وكأس مصر.
ويستعرض FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر يناير.
وجاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:-
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات.
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