خبر في الجول - مواجهة بيراميدز أولى خطوات عودة الأهلي لاستاد القاهرة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 19:16

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الأهلي في استاد القاهرة للقاء الزمالك

أعلن الأهلي إقامة مواجهته ضد بيراميدز في الجولة الـ 11 من الدوري المصري على استاد القاهرة، وهي خطوة أولى لخوض جميع المباريات على الملعب التاريخي للكرة المصرية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مواجهة بيراميدز هي أولى خطوات الأهلي للعودة للعب على استاد القاهرة بعد توصية من لجنة إدارة المباريات المُشكلة مؤخرا بهذا القرار بعد طلب مارسيل كولر المدير الفني

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "لجنة إدارة المباريات التي شُكلت مؤخرا كانت أوصت بنقل مباريات الأهلي من ملعب الأهلي we السلام، والعودة لاستاد القاهرة لعوامل كثيرة، ثم طلب كولر هو الأخر بشكل رسمي من الإدارة الحمراء نقل مباريات الفريق من أجل تعذر تنفيذه خططه الفنية في الأهلي we السلام".

أخبار متعلقة:
الأهلي يواجه بيراميدز في استاد القاهرة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبيين لمواجهة غانا للمحليين.: دانييل أفري أحدهما منتخب غانا للمحليين يعتذر عن عدم مواجهة منتخب الشباب بعد الاتفاق مع الأهلي فرج عامر لـ في الجول: الأهلي تقدم بعرض لضم خالد عبد الفتاح.. وطلبت هذين اللاعبين

وأوضح "إجراء نقل مباراة بيراميدز تطلب مفاوضات مع الأجهزة المعنية وأيضا شركة استادات التي وقع الأهلي معها اتفاق ينص على خوض لقاءاته في استاد الأهلي we السلام واستغرق الأمر بعض الجهد والوقت حتى تمت الموافقات".

ويستهدف الأهلي حاليا نقل مبارياته بالكامل على استاد القاهرة وبالفعل يتفاوض على ذلك ويأمل أن تكلل تلك الجهود بالنجاح خاصة وأن الأهلي خلال معظم شهر يناير المقبل لن يضطر للعب في الأهلي we السلام لأن أغلب مبارياته ستكون خارجه. (تعرف على أجندة الأهلي في يناير)

وألمح المصدر "هناك معضلة أن الملعب نفسه مخصص لمباريات الزمالك وسيتم تنسيق الأمور مع مختلف الهيئات وإدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة".

على الجانب الأخر وحول دخول الجماهير بأدوات التشجيع، قال المصدر "لجنة إدارة المباريات اقنعت الجهات المعنية أنه لن يكون هناك أي تجاوز أو خروج عن النص وأن الادوات لن تكون إلا ما هو مسموح به في التشجيع، مع تعهد كامل بأن يكون هناك تشجيع مثالي".

ويلتقي الأهلي وبيراميدز لحساب الجولة 11 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

الأهلي استاد القاهرة الدوري المصري
نرشح لكم
العشري: فقدنا نقطتين كما حدث أمام الأهلي.. وهوية سموحة ظهرت الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق الرابع من فريقه.. رزاق سيسيه رجل مباراة البنك الأهلي والمقاولون البنك الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بقلب الطاولة على المقاولون العرب أحمد الشيخ: أريد العودة للتسجيل.. وأتطلع للحفاظ على لقب هداف الدوري فيتوريا ينعي الأسطورة البرازيلية بيليه السادس من الموج الأزرق.. دوكو دودو رجل مباراة سموحة وغزل المحلة
أخر الأخبار
جاتوزو: أمنيتي لـ 2023؟ انتهاء الحرب وتنخفض الأسعار لمن ليس لديهم المال 12 دقيقة | الدوري الإسباني
أول تصريحات رونالدو بعد انتقاله إلى النصر 20 دقيقة | الوطن العربي
رونالدو درة التاج.. تشكيل النجوم المحترفين في الدوري السعودي 25 دقيقة | الوطن العربي
5 كرات ذهبية في السعودية.. رونالدو إلى النصر 31 دقيقة | الوطن العربي
العشري: فقدنا نقطتين كما حدث أمام الأهلي.. وهوية سموحة ظهرت 41 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شي كيلي 51 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري الإسباني - بلد الوليد (0) (0) ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - فوز الكبار في الجولة الأولى من دوري السوبر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة