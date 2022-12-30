خبر في الجول - مواجهة بيراميدز أولى خطوات عودة الأهلي لاستاد القاهرة

أعلن الأهلي إقامة مواجهته ضد بيراميدز في الجولة الـ 11 من الدوري المصري على استاد القاهرة، وهي خطوة أولى لخوض جميع المباريات على الملعب التاريخي للكرة المصرية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مواجهة بيراميدز هي أولى خطوات الأهلي للعودة للعب على استاد القاهرة بعد توصية من لجنة إدارة المباريات المُشكلة مؤخرا بهذا القرار بعد طلب مارسيل كولر المدير الفني

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "لجنة إدارة المباريات التي شُكلت مؤخرا كانت أوصت بنقل مباريات الأهلي من ملعب الأهلي we السلام، والعودة لاستاد القاهرة لعوامل كثيرة، ثم طلب كولر هو الأخر بشكل رسمي من الإدارة الحمراء نقل مباريات الفريق من أجل تعذر تنفيذه خططه الفنية في الأهلي we السلام".

وأوضح "إجراء نقل مباراة بيراميدز تطلب مفاوضات مع الأجهزة المعنية وأيضا شركة استادات التي وقع الأهلي معها اتفاق ينص على خوض لقاءاته في استاد الأهلي we السلام واستغرق الأمر بعض الجهد والوقت حتى تمت الموافقات".

ويستهدف الأهلي حاليا نقل مبارياته بالكامل على استاد القاهرة وبالفعل يتفاوض على ذلك ويأمل أن تكلل تلك الجهود بالنجاح خاصة وأن الأهلي خلال معظم شهر يناير المقبل لن يضطر للعب في الأهلي we السلام لأن أغلب مبارياته ستكون خارجه. (تعرف على أجندة الأهلي في يناير)

وألمح المصدر "هناك معضلة أن الملعب نفسه مخصص لمباريات الزمالك وسيتم تنسيق الأمور مع مختلف الهيئات وإدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة".

على الجانب الأخر وحول دخول الجماهير بأدوات التشجيع، قال المصدر "لجنة إدارة المباريات اقنعت الجهات المعنية أنه لن يكون هناك أي تجاوز أو خروج عن النص وأن الادوات لن تكون إلا ما هو مسموح به في التشجيع، مع تعهد كامل بأن يكون هناك تشجيع مثالي".

ويلتقي الأهلي وبيراميدز لحساب الجولة 11 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.