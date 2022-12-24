ملف - تطورات أحداث سوبر السلة.. نادي الاتحاد: حالتان في العناية المركزة

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مباراة كأس السوبر لكرة السلة واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

-وزير الرياضة يكشف مستجدات التعامل مع أحداث مباراة السوبر

قال أشرف صبحي لـFilGoal.com: "توجهت إلى مستشفى 6 أكتوبر من أجل الاطمئنان على الجمهور المصاب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وأنتقل أيضا إلى مستشفى زايد التخصصي للاطمئنان على بقية الحالات هناك".

وأضاف "خالص الأمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين والحمد لله معظم الإصابات بسيطة وخفيفة".

وأكمل "هناك تنسيق وتعاون واهتمام من كافة أجهزة الدولة بما حدث ونعمل على تقديم كل الدعم والمساندة".

وواصل "التحقيقات الأولية للحادث أنه إنهيار لمنصة غير مخصصة للاستخدام الجماهيري سقطت بسبب استخدامها في غير القصد المخصص لها نتيجة حماس الجمهور".

وأردف "كل ما قيل عن إنهيار كلي أو جزئي من مدرجات صالة الدكتور حسن مصطفى هي أخبار غير صحيحة بالمرة".

وأتم تصريحاته "شكلنا لجنة من أجل الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالواقعة وهناك متابعة مستمرة لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات المناسبة".

أشرف صبحي لـ في الجول: كافة أجهزة الدولة تتابع مستجدات حادث جمهور الاتحاد

-رابطة الأندية تتضامن مع المصابين

أسرة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تتمنى السلامة والشفاء العاجل لجميع المصابين خلال أحداث مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة. قلوبنا مع الجميع. — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 24, 2022

-مدرب الاتحاد يتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين

اعتذر زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري عن استكمال حواره التلفزيوني لقناة أون تايم سبورتس 2 وانتقل مباشرة رفقة محمد مصيلحي رئيس النادي إلى المستشفى لـ الاطمئنان على حالة مصابي جماهير الفريق في مباراة السوبر المصري لكرة السلة أمام الأهلي.

زوران مانولوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد السكندري اعتذر عن استكمال حواره التلفزيوني لقناة أون تايم سبورتس 2 وانتقل مباشرة رفقة محمد مصيلحي رئيس النادي إلى المستشفى لـ الاطمئنان على حالة مصابي جماهير الفريق في مباراة السوبر المصري لكرة السلة أمام الأهلي. pic.twitter.com/AU9eUX458D — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2022

-بيان من الاتحاد السكندري

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا بخصوص الإصابات بين الجماهير بعد مباراة سوبر السلة.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

"يتواجد مجلس إدارة النادي مع الجماهير التي أصيبت عقب سقوط مدرج بصالة حسن مصطفى خلال مباراة الاتحاد والأهلي في كأس السوبر، لمتابعة حالة المصابين الذين يتلقون العلاج ومن المنتظر مغادرتهم عقب الاطمئنان عليهم. أغلب الإصابات بسيطة ويتم التعامل معها حاليا بالمستشفى وتوجد حالتان فقط بين جماهيرنا تتلقى العلاج بالعناية المركزة حاليا. دعواتنا لله بالشفاء لجماهيرنا".

-نقل الحالة الحرجة إلى مستشفى أخرى

قال إسماعيل أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "أحد المشجعين بحالة خطرة وتم نقله إلى مستشفى مصر الدولي. باقي الإصابات حالتها مطمئنة".

-نادي الزمالك يتضامن مع المصابين

"يتمنى نادي الزمالك الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم الذي شهدته مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في بطولة سوبر السلة بعد سقوط جزء من مدرج الصالة المغطاة التي استضافت اللقاء".

-بيان من الاتحاد المصري لكرة السلة

"يؤكد اتحاد السلة عدم حدوث أي حالات وفاة بين الجماهير في الحادث الذي وقع بصالة حسن مصطفى خلال مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد، حيث وقعت عدة إصابات تم نقلها لأقرب مستشفى. ويتواجد مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالمستشفى حاليا لمتابعة حالة المصابين في الحادث".

-النادي المصري يتضامن مع المصابين

-الأهلي يتضامن مع المصابين في الأحداث

-بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة

كلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار خلال مباراة الأهلي والاتحاد في كأس السوبر لكرة السلة.

وجاء بيان الوزارة كالتالي:

"كلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه على الفور إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر (صالة الدكتور حسن مصطفى)؛ لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة خلال المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد في كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم بالصالة المغطاة.

وجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

وجاء التقرير المبدئي للواقعة بأن سقوط الفاصل الحديدي بإحدى مدرجات الصالة المغطاة كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التي حضرت المباراة وتشير الفحوصات الطبية الأولى لهم بأن الإصابات بسيطة".

وزارة الرياضة تكلف لجنة لبحث ملابسات واقعة سقوط المنصة في سوبر السلة

-بيان رسمي من وزارة الصحة

"أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر".

"أوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".

وزارة الصحة: 27 مصابا في أحداث مباراة الأهلي والاتحاد معظمها غير مهدد للحياة

-تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة

قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزير الشباب والرياضة لقناة صدى البلد: "هناك 17 مصابا في أحداث مباراة الاتحاد والأهلي، بعد سقوط منصة حديدية وليست مدرجات بسبب اندفاع الجماهير".

وأضاف "المنصة خشبية وذات سور حديدي وعند سقوطها وبسبب الاندفاع حدثت الإصابات".

وتابع "الوزير في طريقه للمستشفى حاليا. سيارات الإسعاف متوفرة بغزارة بسبب وجود نقطة إسعاف بجوار صالة حسن مصطفى والحالات في المستشفى وبنهاية اليوم سيخرجون".

وأوضح "المباراة شهدت حضور ألف شخص من جماهير الفريقين".

-موقف المباراة

كشف خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن مصير مباراة كأس السوبر التي توقفت بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وقال القوصي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المبارة سيتم استكمالها في موعد لاحق من نقطة توقفها".

اتحاد السلة يكشف لـ في الجول مصير مباراة السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري

-الإسعاف يكشف لـFilGoal.com موقف المصابين

كشف مصدر من هيئة الإسعاف في وقت سابق لـ FilGoal.com عن تطورات الأوضاع إثر أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي".

وأوضح "وصلت الحالات إلى مستشفى 6 أكتوبر".

وأضاف "الإصابات كلها بين كسور ورضوض وجروح قطعية".

مصدر من الإسعاف لـ في الجول: لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الأهلي والاتحاد

🚨🚨🚨مصدر من هيئة الإسعاف لـ @FilGoal 🗣️ "لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي" pic.twitter.com/242VQXn8m0 — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2022

-إلغاء المباراة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري.

🚨🚨إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة. pic.twitter.com/Zf7M681iVe — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2022

-توقف المباراة

لحظات ما بعد سقوط المنصة التي كانت تحمل قادة جمهور الاتحاد السكندري على المدرج السفلي.. وتدخل الحضور لإسعاف المصابين سريعا. pic.twitter.com/cmx4SxJpQt — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2022

المسعفون يتدخلون للتعامل مع الحالات المصابة في مباراة الأهلي والاتحاد بكأس السوبر لكرة السلة pic.twitter.com/PX9MPzDnQr — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2022