أشرف صبحي لـ في الجول: كافة أجهزة الدولة تتابع مستجدات حادث جمهور الاتحاد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 00:20

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستجدات حادثة جمهور الاتحاد السكندري التي حدثت خلال مباراة الأهلي في السوبر المصري لكرة السلة.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مباراة كأس السوبر لكرة السلة واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

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وقال أشرف صبحي لـFilGoal.com: "توجهت إلى مستشفى 6 أكتوبر من أجل الاطمئنان على الجمهور المصاب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وأنتقل أيضا إلى مستشفى زايد التخصصي للاطمئنان على بقية الحالات هناك".

وأضاف "خالص الأمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين والحمد لله معظم الإصابات بسيطة وخفيفة".

وأكمل "هناك تنسيق وتعاون واهتمام من كافة أجهزة الدولة بما حدث ونعمل على تقديم كل الدعم والمساندة".

وواصل "التحقيقات الأولية للحادث أنه إنهيار لمنصة غير مخصصة للاستخدام الجماهيري سقطت بسبب استخدامها في غير القصد المخصص لها نتيجة حماس الجمهور".

وأردف "كل ما قيل عن إنهيار كلي أو جزئي من مدرجات صالة الدكتور حسن مصطفى هي أخبار غير صحيحة بالمرة".

وأتم تصريحاته "شكلنا لجنة من أجل الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالواقعة وهناك متابعة مستمرة لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات المناسبة".

وتوقفت المباراة إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

المباراة التي أقيمت في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، تم إلغاؤها إثر هذه الأحداث.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وبحسب تصريحات خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة لـ FilGoal.com فإن المباراة ستستأنف لاحقا من نقطة توقفها.

وأصدر اتحاد كرة السلة بيانا نفى من خلاله وقوع أي وفيات بين الجماهير.

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