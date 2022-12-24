وزارة الصحة: 27 مصابا في أحداث مباراة الأهلي والاتحاد معظمها غير مهدد للحياة

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 22:54

كتب : محمد أسامة

مروان سرحان - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا بخصوص الإصابات بين الجماهير في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وتوقفت المباراة إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

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وجاء بيان الوزارة كالتالي:

"أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر".

"أوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".

وكشف مصدر من هيئة الإسعاف في وقت سابق لـ FilGoal.com عن تطورات الأوضاع إثر أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي".

وأوضح "وصلت الحالات إلى مستشفى 6 أكتوبر".

وأضاف "الإصابات كلها بين كسور ورضوض وجروح قطعية".

في الإطار ذاته قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزير الشباب والرياضة لقناة صدى البلد: "هناك 17 مصابا في أحداث مباراة الاتحاد والأهلي، بعد سقوط منصة حديدية وليست مدرجات بسبب اندفاع الجماهير".

وأضاف "المنصة خشبية وذات سور حديدي وعند سقوطها وبسبب الاندفاع حدثت الإصابات".

وتابع "الوزير في طريقه للمستشفى حاليا. سيارات الإسعاف متوفرة بغزارة بسبب وجود نقطة إسعاف بجوار صالة حسن مصطفى والحالات في المستشفى وبنهاية اليوم سيخرجون".

وأوضح "المباراة شهدت حضور ألف شخص من جماهير الفريقين".

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

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الأهلي الاتحاد السكندري أحداث مباراة السوبر
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