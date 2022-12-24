وزارة الرياضة تكلف لجنة لبحث ملابسات واقعة سقوط المنصة في سوبر السلة

كلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار خلال مباراة الأهلي والاتحاد في كأس السوبر لكرة السلة.

وتوقفت المباراة إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة:

"كلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه على الفور إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر (صالة الدكتور حسن مصطفى)؛ لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة خلال المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد في كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم بالصالة المغطاة.

وجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

وجاء التقرير المبدئي للواقعة بأن سقوط الفاصل الحديدي بإحدى مدرجات الصالة المغطاة كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التي حضرت المباراة وتشير الفحوصات الطبية الأولى لهم بأن الإصابات بسيطة".

أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا حالات حرجة بين المصابين في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي".

وأوضح "وصلت الحالات إلى مستشفى 6 أكتوبر".

وأضاف "الإصابات كلها بين كسور ورضوض وجروح قطعية".

في الإطار ذاته قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزير الشباب والرياضة لقناة صدى البلد: "هناك 17 مصابا في أحداث مباراة الاتحاد والأهلي، بعد سقوط منصة حديدية وليست مدرجات بسبب اندفاع الجماهير".

وأضاف "المنصة خشبية وذات سور حديدي وعند سقوطها وبسبب الاندفاع حدثت الإصابات".

وتابع "الوزير في طريقه للمستشفى حاليا. سيارات الإسعاف متوفرة بغزارة بسبب وجود نقطة إسعاف بجوار صالة حسن مصطفى والحالات في المستشفى وبنهاية اليوم سيخرجون".

وأوضح "المباراة شهدت حضور ألف شخص من جماهير الفريقين".