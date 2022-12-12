قائد المغرب يتهكم على شكوى لاعبي البرتغال من الحكام

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 11:54

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - البرتغال - المغرب

تهكم رومان سايس قائد المنتخب المغربي على شكوى لاعبي المنتخب البرتغالي من الحكم الذي أدار مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ويضرب موعدا ناريا مع المنتخب الفرنسي حامل اللقب.(طالع التفاصيل)

وقال سايس في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "دعهم يشتكون. ماذا أستطيع قوله؟ نحن لا نختار الحكم".

أخبار متعلقة:
مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن أمنيته تحققت.. كيف ثأر مدافع المغرب من رونالدو والبرتغال الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز المغرب على البرتغال جيدا؟

وأضاف "منذ بداية المونديال خضنا 5 مباريات وكلها بحكام من ناطقي اللغة الإسبانية، ولم نشتك أمام إسبانيا".

برونو: هل يريدون منح اللقب للأرجنتين؟ لا أعلم ولكن

بيبي: كيف تسند مباراتنا لحكم أرجنتيني! لم نلعب بسببه في الشوط الثاني

وأكمل "من السهل العثور على الأعذار بعد الهزيمة، ولو فازوا ربما كان سيكون لهم رأي آخر".

وكتب المنتخب المغربي التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال بهدف دون مقابل.

وسجل يوسف النصيري هدف المغرب الوحيد في المباراة برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

ويلعب منتخب المغرب في نصف النهائي مع فرنسا.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.

المغرب البرتغال
نرشح لكم
أنجيه يفتح الباب أمام أوناحي وبوفال للرحيل في يناير كادينا كوبي: فيفا يُرسل ماتيو لاهوز إلى المنزل.. انتهت مشاركته في كأس العالم حوار في الجول - "أنا عينه".. كيف يشاهد المكفوفون العرب مباريات كأس العالم مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن تقرير يكشف رد فعل مبابي على إقصاء ماركينيوس والبرازيل من كأس العالم لوريس يكشف سبب إهدار كين لركلة جزاء في لقاء إنجلترا وفرنسا ماجواير: كنا أفضل من فرنسا.. لكنني أعتقد أنهم سيتوجون بكأس العالم أمنيته تحققت.. كيف ثأر مدافع المغرب من رونالدو والبرتغال
أخر الأخبار
أنجيه يفتح الباب أمام أوناحي وبوفال للرحيل في يناير 10 دقيقة | قطر 2022
دوري أبطال إفريقيا - ترتيب مباريات الزمالك.. بداية ونهاية في مصر 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - ترتيب مباريات الأهلي.. بداية ونهاية في مصر 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
"ركلة جزاء للأهلي وطرد لـ المحمدي وأوروك".. كلاتنبرج يرصد 4 أخطاء للحكام في الجولة السادسة 27 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الـ 100 في الدوري المصري 32 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: التعاقد مع مودريك أولوية أرسنال في يناير 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيكر: تعثر مفاوضات التجديد بين مرموش وفولفسبورج 48 دقيقة | المحترفون
الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة