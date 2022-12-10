بيبي: كيف تسند مباراتنا لحكم أرجنتيني؟ لم نلعب بسببه في الشوط الثاني

شن بيبي مدافع البرتغال هجوما عنيفا على الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو الذي أدار مباراة الفريق ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم.

وقال بيبي في تصريحاته عقب المباراة: "تلقينا هدفا لم نكن نتوقعه ولكني سأقول ما يجب أن أقوله".

وأضاف "من غير المقبول أن يتم إسناد مباراتنا لحكم أرجنتيني بعد ما حدث بالأمس".

وأوضح "بحديث (ليونيل) ميسي وكذلك كل الأرجنتين، يأتي الحكم هنا لإطلاق الصافرة".

وانتقد المعسكر الأرجنتيني الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار المباراة ضد هولندا، والتي انتهت بتأهل الأرجنتين بركلات الترجيح.

وتابع بيبي "لا أقول أنه أتى متحيزا، ولكن ما الذي لعبناه في الشوط الثاني؟ الحارس يسقط على الأرض، والحكم احتسب 8 دقائق فقط".

وواصل "نحن نعمل بجدية والحكم يحتسب 8 دقائق فقط؟ لم نلعب أي شيء في الشوط الثاني".

وأكمل المدافع البالغ من العمر 39 عاما "الفريق الوحيد الذي لعب كرة القدم كان نحن. نشعر بالحزن، فكانت لدينا الجودة للفوز بكأس العالم ولم نتمكن من ذلك".

واختتم "أشعر بالغضب. لم يتم السماح لنا باللعب في الشوط الثاني".

وخسر منتخب البرتغال أمام المغرب بهدف دون رد سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42، ليتأهل أسود الأطلس لمواجهة الفائز من فرنسا وإنجلترا.