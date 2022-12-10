برونو: هل يريدون منح اللقب للأرجنتين؟ لا أعلم ولكن

شدد برونو فيرنانديز لاعب المنتخب البرتغالي أن الجيل الحالي سيعود لإظهار ردة فعل أقوى، مشيرا إلى أنه كان يجب احتساب المزيد من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني أمام المغرب.

وخسر منتخب البرتغال أمام المغرب بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وقال برونو في تصريحات صحفية: "ليست هناك حاجة لرفع أو خفض رأسك. حان الوقت الآن للتفكير فيما قدمناه خلال كأس العالم، الآن سنعود إلى المنزل لنتواجد مع عائلاتنا لأننا كنا بعيدا عنهم لفترة طويلة وللتعافي ذهنيا".

وأضاف "نريد دائما أن نمثل بلدنا بأفضل طريقة ممكنة، سنعود ونظهر ردة فعل قوية فالجميع هنا يلعب بأقصى قدر من الالتزام والتفاني".

وواصل عن رونالدو "ربما لأنه رونالدو فالجميع يبحث عن أخباره ولكن هذا ليس له علاقة ما حدث ، نحن ببساطة لم نستطع هزيمة المغرب".

وتابع "من الصعب جدا التعبير عما حدث بالكلمات، إنه وقت صعب ومحزن بالنسبة لنا. كان لدينا الطموح والجودة للمزيد. الفارق الكبير هو أننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف وهم دافعوا بشكل جيد".

واستكمل "لا أعرف ما إذا كانوا سيمنحون الكأس للأرجنتين، أنا لا أهتم وسأقول ما أفكر به وتبا لهم، من الغريب جدا أن يدير المباراة حكما من بلد ما زالت في المنافسة على اللقب. كان من الواضح أنهم يميلون الملعب ضدنا".

وأتم "كنا نعرف أي نوع من الحكام سنجدهم في المسابقة عندما دخلناها. لكنني لن أخوض في ذلك. كانت هناك عدة دقائق توقفت فيها المباراة، كان ينبغي أن يكون هناك 15 أو 20 دقيقة من الوقت بدل الضائع. علمنا أننا سنلعب ضد أكثر من المنتخب المغربي وأن علينا حلها في 90 دقيقة".