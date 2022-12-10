سير سير سير

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:03

كتب : إسلام أحمد

المغرب - البرتغال

لماذا لا نحلم؟ حققنا الحلم، ومنتخب المغرب يسير إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بالفوز على البرتغال بنتيجة 1-0 في ربع نهائي كأس العالم على ملعب الثمامة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق: يوسف النصيري.

"سير سير سير" كلمة دارجة مغربية تعني انطلق، هتف بها جمهور المغرب بعد الفوز على إسبانيا في دور الـ16، والبعض اعتقد إنها "سي سي سي" من أجل مواجهة كريستيانو رونالدو المرتقبة، لكنها كلمة عربية ستظل تاريخية في ملاعب المونديال.

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منتخب المغرب أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).

التشكيل

أجرى وليد الركراكي تغييرين عن الذي تغلّب على إسبانيا في ثمن النهائي، بوجود جواد الياميق على حساب نايف أكرد ويحيى عطية الله على حساب نصير مزراوي.

ويحافظ الركراكي على الثلاثي الهجومي الذي بدأ به المونديال بحضور حكيم زياش، ويوسف النصيري، وسفيان بوفال.

وجلس كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على مقاعد بدلاء فريقه أمام المغرب مجددا بعدما لم يبدأ أساسيا ضد سويسرا، وعوضه جونكالو راموس.

وأجرى فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال تبديلين على التشكيل بالدفع برافائيل جيريرو وروبن نيفيز بدلا من جواو كانسيلو وويليام كارفاليو.

وصف المباراة

تألق ياسين بونو في الدقيقة الرابعة وتصدى لرأسية جواو فيليكس وأبعد الكرة لركنية.

ورد بعد دقيقتين يوسف النصيري برأسية مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 17 أطلق حكيم زياش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تمثل خطورة على مرمى ديوجو كوستا.

وهدد النصيري مرمى البرتغال من جديد برأسية مرت أعلى العارضة مجددا في الدقيقة 25.

ومع مرور نصف ساعة على بداية اللقاء سدد جواو فيليكس كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع ثم الشباك الخارجية لياسين بونو وتحولت لركنية.

في الدقيقة 35 أرسل يحيى عطية الله عرضية من الجهة اليسرى سددها سليم أملاح مباشرة لكن كرته بعيدة عن المرمى.

وبعدها بدقيقة راوغ سفيان بوفال وأطلق تسديدة تصدى لها كوستا حارس البرتغال بسهولة.

انتهى الصبر والانتظار

في الدقيقة 41 أرسل عطية الله عرضية متقنة من الجهة اليسرى وارتقى النصيري أعلى من الجميع وقبل الحارس مودعا الكرة برأسية في الشباك.

هدف النصيري كان هو الثالث له في كأس العالم ليعادل الرقم القياسي للعرب وأصبح هداف منتخب المغرب في المونديال.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالد الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.

رد البرتغال جاء سريعا بتسديدة على الطائر في الدقيقة 45 من برونو فيرنانديز ارتطمت بعارضة بونو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، ومن مرتدة سريعة مرر بوفال بينية إلى عطية الله داخل منطقة الجزاء لكنه تسرع وسدد كرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس.

في الشوط الثاني كاد منتخب المغرب أن ينهي اللقاء في الدقيقة 50.

ركلة ثابتة سددها زياش بكل قوة أبعدها الحارس بقبضة يده وارتطمت بالياميق لكنها مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 51 أجرى فيرناندو سانتوس تغييرين بمشاركة كريستيانو رونالدو وكانسيلو بدلا من روبن نيفيز ورافائيل جيريرو.

وعادل قائد البرتغال رقم بدر المطوع كأكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية في التاريخ برصيد 196 مباراة.

وبعد 4 دقائق جاء موعد أول تغيير للمغرب بمشاركة أشرف داري بدلا من القائد رومان سايس الذي خرج متأثرا بالإصابة.

وفي الدقيقة 57 هدد جونكالو راموس مرمى بونو برأسية مرت بجوار القائم بسلام.

في الدقيقة 64 سدد برونو كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

وبعد دقيقة أجرى الركراكي تغييرين بمشاركة بدر بانون ووليد شديرة بدلا من سليم أملاح ويوسف النصيري.

رد سانتوس بزيادة الهجوم البرتغالي بمشاركة رافائيل لياو وفيتينيا بدلا من جونكالو راموس وأوتافيو.

ضغط المباراة زاد بقوة بحثا عن هدف التعادل، في الدقيقة 70 تحصل أشرف داري على بطاقة صفراء بعد عرقلة لياو.

وكاد منتخب المغرب أن يستغل هجمة مرتدة سريعة ويخطف الهدف الثاني لكن الفرصة لم تكتمل.

في الدقيقة 79 أشرك سانتوس، تغييره الأخير بمشاركة ريكاردو هورتا بدلا من ديوجو دالوت.

في الدقيقة 80 خرج بوفال وزياش وعوضهما زكريا بو خلال ويحيى جبران.

وتألق ياسين بونو في الدقيقة 82 بالتصدي لتسديدة قوية من جواو فيليكس بعدما مهد له الكرة كريستيانو رونالدو من داخل منطقة الجزاء.

رونالدو في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع انفرد وسدد كرة أرضية تصدى لها بونو على مرتين.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع تحصل شديرة على بطاقة صفراء أولى تبعها بثانية بعد دقيقة ليخرج مطرودا من أرضية الميدان.

وأكمل لاعبو المغرب الدقائق التالية بـ 10 لاعبين.

وأهدر زكريا بو خلال فرصة إنهاء المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع بانفراد من بعد نصف الملعب وسدد كرة من فوق الحارس تصدى لها.

وكاد بيبي أن يعاقب المغرب في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع برأسية من داخل منطقة الست ياردات مرت بجوار القائم.

وانطلقت صافرة النهاية معلنة تأهل المغرب التاريخي لنصف نهائي كأس العالم 2022.

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