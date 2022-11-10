جنش: كنت قريبا من العودة لـ الزمالك.. وأستحق التواجد مع منتخب مصر

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" تفاصيل رغبة الزمالك في عودته للفريق بعد نهاية الإعارة من فيوتشر نهاية الموسم الماضي.

ورحل جنش عن الزمالك نهاية الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة إلى فيوتشر مع وجود نية الشراء.

الزمالك

وقال جنش في تصريحات لـ أون تايم سبورتس 1: "كنت قريبا من العودة للزمالك بداية الموسم، أمير مرتضى تحدث معي وأخبرني برغبة النادي في عودتي، لكني أخبرته بأنني أتممت اتفاقي مع فيوتشر. قال بأنه يستطيع إتمام الاتفاق مع فيوتشر، لكنني شعرت بثقة إدارة فيوتشر فقررت البقاء لأنهم آمنوا بقدراتي حين لم يؤمن بها أحد".

وأضاف "لم أكن أريد الرحيل عن الزمالك من الأساس. اشترطوا خضوعي للتحقيق وحين ذهبت للجلسة وجدتهم لا يحققوا معي ولكن يخبروني بأن باتريس كارتيرون لا يريدني وأن علي الانتقال إلى الاتحاد السكندري الذي أتشرف للعب له لأنني من الإسكندرية وأشجعهم منذ طفولتي. أجريت مكالمة مع محمد مصيلحي ولكن الصفقة لم تتم".

وتابع "لم أستحق ما حدث معي في الزمالك. نعم كنت غاضبا لأنني جلست احتياطيا دون سبب وأخطأت ولكن ما حدث لا يستحق أن أجد أمن الحافلة يخبرني بأنني غير مسموح ليا بركوب الحافلة رفقة الفريق. حين رحلت عن الزمالك كانوا قد استغنوا عني بالفعل لكني انضممت إلى فيوتشر على سبيل الإعارة".

وأردف "أصعب مواجهة بقميص فيوتشر؟ بالطبع أمام الزمالك الموسم الماضي، أخبرت الحارس الثاني لـ فيوتشر أن هناك احتمالية أنني لا أستطيع اللعب ضد الزمالك، شعرت بإحساس غريب، لذلك بكيت بعد المباراة عندما تلقيت التحية من زملائي والجماهير".

جنش (35 عاما) لعب بقميص الزمالك منذ 2011 قبل أن يرحل بداية موسم 2021-2022 إلى فيوتشر وشارك في 114 مباراة واستقبلت شباكه 78 هدفا.

فيوتشر

وأسهب جنش "أنا سعيد بالتواجد مع فيوتشر، علي ماهر (المدير الفني) يحرص على إخراج الأفضل من كل لاعب".

وواصل "لدينا في فيوتشر بشكل عام طموحات المنافسة على جميع البطولات، نحن نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية".

وتألق جنش في مباراة تأهل فيوتشر إلى دور مجموعات الكونفدرالية بعد تصدي 3 ركلات ترجيح بعد انتهاء المبارة بالتعادل السلبي.

وخاض جنش 29 مباراة مع فيوتشر منذ انضمامه وتلقت شباكه 29 هدفا ونجح في حماية شباكه في 11 مباراة آخرى.

المنتخب

وأوضح جنش "هل تستحق التواجد مع المنتخب؟ نعم، بالطبع هذا حلم للجميع، وأنا في أحد أفضل الفترات في مسيرتي".

وتابع "لا أحب الحديث الكثير، بل أثبت قدراتي بالعمل الجاد، أنت تحتاج مجهودًا مضاعفًا للوصول إلى المنتخب إذا لم تكن لاعبا في الأهلي والزمالك".

جنش سبق وتعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس أثناء تواجده رفقة منتخب مصر خلال المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

ولعب جنش بقميص منتخب مصر إجمالا 3 مباريات، آخرهم أمام جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2022 التي أقيمت في الكاميرون.