تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو أساسي أمام أستون فيلا.. وعودة مارسيال للقائمة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يبدأ كريستيانو رونالدو بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على أستون فيلا ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن مانشستر يونايتد كل من أنتوني وجادون سانشو بسبب الإصابة.

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بينما يغيب برونو فيرنانديز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت

الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - ماركوس راشفورد - دوني فان دي بيك

الهجوم: كريستيانو رونالدو - أليخاندرو جارناتشو

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في مباراتين متتاليتين في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة التاسعة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو
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