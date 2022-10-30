تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام ليدز

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك ليدز يونايتد لكن فريقه خسر اللقاء، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة الحمر 1-2.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليدز حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان المدافع أندي روبرتسون الذي صنع هدف صلاح، فوصل متوسط تقييمه لـ7.2 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 11 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 271 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 166 هدفا وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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