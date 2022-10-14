مؤتمر جوارديولا: رأيي في ليفربول لن يتغير بسبب مركزهم في جدول الدوري

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 14:16

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن جودة فريق ليفربول لم تتغير على الرغم من النتائج السلبية التي يعيشها الفريق.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "دائما المباراة مع ليفربول صعبة للغاية، رأيي في هذا الفريق لا يتغير بسبب مكانهم في الجدول".

أخبار متعلقة:
انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0)-(0) كوبنهاجن.. نهاية المباراة تشكيل مانشستر سيتي - لا يحدث كل يوم.. هالاند على دكة البدلاء أمام كوبنهاجن ومحرز أساسي مؤتمر أكي: سعيد باستمراري مع مانشستر سيتي.. ورقابة هالاند تحد مختلف هل يقصد يونايتد؟ مدرب ساوثامبتون: فرق أفضل مننا تلقت 6 أهداف أمام مانشستر سيتي

وأضاف "أنا أعرف جودة ليفربول جيدا، دائما أكبر المنافسين على اللقب، إذا كان يتبقى فقط 10 مباريات على نهاية الدوري قد أقول لك عكس ذلك لكن الآن يمكن أن يحدث أي شيء".

وتابع "هل إرلينج هالاند لاعب انتقامي؟ لا أعلم، أعرفه كلاعب تحركاته وتسديداته وعقليته لكن كشخص لا أعرف".

وأردف "أنفيلد؟ واحد من أكبر الملاعب وأجملها، من دواعي سروري دائما اللعب فيها، يجب أن نكون جيدين دون الكرة لأننا نعلم جودة ليفربول".

وأتم "الفوز أو الخسارة على ملعب أنفيلد، دائما نلعب بشخصية كبيرة أمام ليفربول".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ23 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول عاشرا بـ10 نقاط.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
وداعا أرسنال.. دوجلاس لويز يمدد تعاقده مع أستون فيلا مؤتمر بوتر: لا أعتقد سنرى فوفانا قبل كأس العالم.. وهذا وضع كانتي ديلي ميل: شكوك حول لحاق رييس جيمس بـ كأس العالم مؤتمر كلوب عن – دور جديد لـ صلاح والهاتريك.. وكيفية مراقبة هالاند وعدم المنافسة على الدوري أثليتك: محادثات بين ولفرهامبتون ونونو سانتو لإعادته لتدريب الفريق ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم رئيس لاتسيو عن هدف مانشستر يونايتد: سعره الآن 120 مليون يورو وليس 100.. إنه يرتفع شهريا فان دايك: هكذا سندافع أمام هالاند
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - ليلة تألق رضا الويشي وشرويدة في افتتاح مجموعة القاهرة 2 دقيقة | الدرجة الثانية
بيراميدز يرتدي الزي الأخضر أمام هلال الساحل 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
وداعا أرسنال.. دوجلاس لويز يمدد تعاقده مع أستون فيلا 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري.. هل ينجح رهان المدرب على لاعبه المفضل؟ 57 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بوتر: لا أعتقد سنرى فوفانا قبل كأس العالم.. وهذا وضع كانتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة سلة – الأهلي (91) - (87) كاظمة.. الربع الرابع ساعة | كرة سلة
"وجهته 100 عقبة".. الزمالك يقدم مصطفى شلبي 2 ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل: شكوك حول لحاق رييس جيمس بـ كأس العالم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي