مؤتمر جوارديولا: رأيي في ليفربول لن يتغير بسبب مركزهم في جدول الدوري

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن جودة فريق ليفربول لم تتغير على الرغم من النتائج السلبية التي يعيشها الفريق.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "دائما المباراة مع ليفربول صعبة للغاية، رأيي في هذا الفريق لا يتغير بسبب مكانهم في الجدول".

وأضاف "أنا أعرف جودة ليفربول جيدا، دائما أكبر المنافسين على اللقب، إذا كان يتبقى فقط 10 مباريات على نهاية الدوري قد أقول لك عكس ذلك لكن الآن يمكن أن يحدث أي شيء".

وتابع "هل إرلينج هالاند لاعب انتقامي؟ لا أعلم، أعرفه كلاعب تحركاته وتسديداته وعقليته لكن كشخص لا أعرف".

وأردف "أنفيلد؟ واحد من أكبر الملاعب وأجملها، من دواعي سروري دائما اللعب فيها، يجب أن نكون جيدين دون الكرة لأننا نعلم جودة ليفربول".

وأتم "الفوز أو الخسارة على ملعب أنفيلد، دائما نلعب بشخصية كبيرة أمام ليفربول".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ23 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

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فيما يأتي ليفربول عاشرا بـ10 نقاط.