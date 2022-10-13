فان دايك: هكذا سندافع أمام هالاند

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن كيفية إيقاف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدام الفريقين يوم الأحد في قمة الدوري الإنجليزي.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 20 هدفا في 13 مباراة فقط مع الفريق السماوي، في الوقت الذي يعاني فيه ليفربول من أزمة دفاعية جعلت شباكه تهتز 19 مرة في 13 مباراة هذا الموسم.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز: "إيقاف هالاند ليس سهلا بالتأكيد، إنه يتألق بشكل مبهر، لا يمكنك قول أي شيء آخر".

وأضاف "أتذكر بعد مباراة الدرع الخيرية حين كان الكثير من الناس ينتقدونه، قلت إن هذا المهاجم سيكون كابوس المدافعين".

وتابع الدولي الهولندي "لقد أظهر هالاند مستويات رائعة، خاصة في فريق مثل سيتي الذي يخلق الكثير من الفرص للمهاجمين".

وشدد "علينا أن نحاول منع الكرات من الوصول إليه، والدفاع على أعلى مستوى، وأن نكون في أفضل حالاتنا، وهذا ما يجب أن نكون عليه دائما ضد سيتي ولن يكون الأمر مختلفا في مباراة الأحد".

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد، في مباراة تعني الكثير للحمر.

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر و13 نقطة عن سيتي الوصيف.

وأكمل "المواجهة لن تكون فان دايك ضد هالاند، بل 11 لاعبا بقميص ليفربول ضد 11 لاعبا بقميص سيتي، وسائل الإعلام هي التي تخلق المعارك، هذا ضد ذاك وكل هذه الأشياء".

وأتم فان دايك "نريد منعهم من التسجيل بغض النظر عن من هم على أرض الملعب، لكننا نعلم أن هالاند مهاجم جيد للغاية".

وكما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر.

في السباق نحو الجائزة الثانية لهذا الموسم تفوق هالاند على كيفن دي بروين وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر.

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وكان إرلينج قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس حين تفوق على بروين وبرناردو سيلفا.

البالغ من العمر 22 عاما قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

الأسبوع الماضي، سجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وبذلك سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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إرلينج رفع رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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