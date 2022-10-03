هالاند يكشف أفضل شيء في أول شهرين له مع سيتي

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي

كشف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن أفضل شيء حدث له خلال أول شهرين في مسيرته مع فريقه الجديد.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 17 هدفا في 11 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد أمضيت شهرين فقط في النادي، لكن الكيمياء مع زملائي تبدو طبيعية للغاية، قد يكون هذا هو الشيء الأفضل".

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وأضاف "إنه جنون، انظروا إلى التمريرات الحاسمة، وكيف نجد بعضنا البعض في الملعب".

وتابع "لا يوجد شيء أفضل من أن أركض خلف الدفاع واستقبل تمريرة دقيقة من كيفن دي بروين، ويظهر هذا بشكل طبيعي".

وأكمل "تمريرات دي بروين مميزة حقا، ليس هو فقط من يمرر كرات رائعة، لا يمكننا أن ننسى الآخرين".

وسجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وأوضح هالاند أنه لم يشغل باله باحتمالية تحقيق أرقام قياسية أو ألقاب فردية في بداية مشواره مع النادي.

وشرح "بالطبع، المهاجم يقيس نفسه بالأهداف ولكن عندما أدخل مباراة، لا أقول أريد تسجيل هدف الآن، لا يمكنني القيام بذلك".

وأتم "علي الاسترخاء والتأكد من أنني أفعل كل شيء بشكل صحيح، إذا فعلنا كل شيء بشكل صحيح فستأتي الفرص وتهتز الشباك بلمسة أخيرة جيدة، وهذا هو بالضبط ما كان علي أن أفكر فيه".

هالاند سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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هالاند رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفا

هاري كين - توتنام - 7 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 6 أهداف

روبرتو فيرمينو - ليفربول - 5 أهداف

جابريل جيسوس - أرسنال - 5 أهداف

فل فودين - مانشستر سيتي - 5 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 5 أهداف

ليوناردو تروسارد - برايتون - 5 أهداف

أليكسيس ماك أليستر - برايتون - 4 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 4 أهداف

إرلينج هالاند مانشستر سيتي
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