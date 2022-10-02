لن يقف أمامه أحد.. ماذا قدم هالاند في دربي مانشستر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي

"بصفتنا لاعبين كرة قدم فإننا نتعرض للضغط كل يوم ولدينا اختبارات في نهاية كل أسبوع وهذا هو بالضبط ما ستكون عليه حياتي خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة".

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

هالاند في حوار مع سكاي سبورت أمس السبت قبل مواجهة مانشستر يونايتد

لم يهتم بالضغوط منذ اللحظة الأولى كما أعلن في مؤتمر تقديمه أيضا، المؤتمر ذاته الذي كشف عن أن مانشستر يونايتد هو أكثر فريق يتطلع لمواجهته

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ثلاثة أهداف مع تمريرتين حاسمتين لإرلينج هالاند أمام مانشستر يونايتد كتب بها التاريخ.

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أصبح النرويجي أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات متتالية على أرضه طوال تاريخ الدوري الإنجليزي.

هالاند ساهم في خمسة أهداف خلال الدربي ليكون أول لاعب يساهم في هذا العدد خلال مباراة واحدة.

النرويجي أصبح ثالث لاعب يسجل ثلاثة أهداف لمانشستر سيتي في الدربي، قبل أن يتبعه فيل فودين بعد ذلك، والأول منذ عام 1970.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يسجل هاتريك ثلاث مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد ثماني مباريات فقط، متفوقا على مايكل أوين الذي احتاج 48 مباراة للوصول لهذا الرقم.

واحتاج هالاند 65 دقيقة ليسجل ثلاثة أهداف في الدربي الأول له، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها رونالدو في 11 مباراة أمام مانششستر سيتي

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نستعرض معا ما قدمه هالاند في ليلة تاريخية أمام مانشستر يونايتد

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 3

التمريرات الحاسمة: 2

التسديدات: 6

التسديدات على المرمى: 3

التمريرات الصحيحة: 17 من أصل 23

صناعة الفرص المؤكدة: 2

التمريرات المفتاحية: 4

إرلينج هالاند مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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