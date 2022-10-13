شيرار: لو انضم كين لمانشستر سيتي لسجل عدد أهداف هالاند

يعتقد آلان شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي أن هاري كين مهاجم توتنام كان بإمكانه تسجيل الكثير من الأهداف بقميص مانشستر سيتي لو كان أتم انتقاله للفريق، وهو ما يفعله إرلينج هالاند حاليا.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 20 هدفا في 13 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال شيرار في تصريحات لشبكة ذا أثلتيك: "لو انضم هاري كين لمانشستر سيتي لسجل عدد أهداف هالاند".

وأضاف "مانشستر سيتي يعتبر أرض الأحلام بالنسبة لأي مهاجم كبير. يجب أن يسجل هداف سيتي 40 هدفا كل موسم".

وواصل "تاريخ هاري كين يخبرك أنه سيفعل ذلك أيضا، إنه هداف كبير لقد سجل 8 أهداف في 9 مباريات بالدوري حتى الآن".

وتابع "هاري كين سيتمم عامه الـ30 الموسم المقبل، وقد وصل لذروة تألقه الآن، أما إيرلينج فيبلغ من العمر 22 عاما فقط".

ويرى مهاجم نيوكاسل السابق أن "الشيء المخيف للجميع هو أن هالاند سيتطور أكثر".

وأتم "أثق أن هالاند سيسجل 40 هدفا على الأقل مع سيتي لو استمر في التألق، وأثق أيضا أن هاري كين لو كان قد انضم إلى الفريق السماوي لوصل لنفس الأرقام".

من جهته، علق هاري كين هداف توتنام على المستوى المبهر الذي ظهر به إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي منذ بداية الموسم.

وقال كين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أنا شخص لا أحب الحديث عن الآخرين أو التفكير فيهم، لكن هالاند بدأ الموسم بشكل رائع".

وأضاف "الناس تتحدث كثيرا عن هالاند وهو يستحق ذلك لأنه بدأ الموسم بقوة لكن الطريق أمامه مازال طويلا".

وتابع "هذا شيء لا يمكنني التحكم فيه، أنا أركز فيما أفعله مع فريقي ومحاولة الفوز بالمباريات".

وكما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر.

في السباق نحو الجائزة الثانية لهذا الموسم تفوق هالاند على كيفن دي بروين وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر.

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وكان إرلينج قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس حين تفوق على بروين وبرناردو سيلفا.

البالغ من العمر 22 عاما قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

الأسبوع الماضي، سجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وبذلك سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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إرلينج رفع رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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