هاري كين يعلق على تألق هالاند

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

علق هاري كين هداف توتنام على المستوى المبهر الذي ظهر به إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي منذ بداية الموسم.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 20 هدفا في 13 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال كين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أنا شخص لا أحب الحديث عن الآخرين أو التفكير فيهم، لكن هالاند بدأ الموسم بشكل رائع".

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وأضاف "الناس تتحدث كثيرا عن هالاند وهو يستحق ذلك لأنه بدأ الموسم بقوة لكن الطريق أمامه مازال طويلا".

وتابع "هذا شيء لا يمكنني التحكم فيه، أنا أركز فيما أفعله مع فريقي ومحاولة الفوز بالمباريات".

وأتم "الفريق يسير بشكل جيد إلى حد ما منذ بداية الموسم، وأنا أريد تسجيل المزيد من الأهداف، خاصة في دوري الأبطال".

كين لم يهز الشباك في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، فيما سجل 8 أهداف في الدوري الإنجليزي.

وكما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر.

في السباق نحو الجائزة الثانية لهذا الموسم تفوق هالاند على كيفن دي بروين وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر.

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وكان إرلينج قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس حين تفوق على بروين وبرناردو سيلفا.

البالغ من العمر 22 عاما قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

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يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

الأسبوع الماضي، سجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وبذلك سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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إرلينج رفع رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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