مرتضى منصور: الحجز على أموال النادي يصعب علينا حسم صفقة في آخر ساعات الانتقالات

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور عن وجود بعض المعوقات في طريق إتمام النادي لأحد صفقاته في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته في يوتيوب: "هناك صفقة البعض يتحدث عنها ولكنها ما زالت صعبة جدا جدا بسبب ظروف الحجز على أموال النادي في البنوك".

وأضاف "الأندية تخاف من التعامل مع الزمالك بعدما كانوا يلهثون لكي يتعاملوا معه".

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وأضاف "لدينا صفقة من المنتظر أن يتم حسمها مع تنافس من أكثر من ناد ولكن اللاعب مصمم على التواجد في الزمالك، لدينا مشكلة مع ناديه ومع اتحاد الكرة نحاول حلها".

وأتم "في الحادية عشر مساء سأعلن عن موقف الصفقة سواء بالنجاح أو الفشل".

وتعاقد الزمالك مع زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي في وقت سابق إتمام التعاقد مع يوسف حسن مهاجم وادي دجلة.

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