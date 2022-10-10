باللون الأخضر وخريطة ميت عقبة.. الزمالك يعلن عن قميصه الثالث

أعلن نادي الزمالك عن قميصه الثالث للموسم الجديد 2022-2023.

وجاء القميص باللون الأخضر مع إطار ذهبي بجانب خريطة لمنطقة "ميت عقبة" التي يتواجد بها النادي.

هذا بالإضافة لتواجد صورة لقارة إفريقيا في خلف القميص وعليها خمس نجوم في إشارة لتتويج الزمالك بخمس بطولات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الزمالك عن قميصه المقدم من شركة "تيمبو" للملابس الرياضية في تمام الساعة 19 و11 دقيقة نسبة لعام تأسيس النادي في 1911.

وظهر في الإعلان الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ونجليهما.

كل الطرق في ١٠٠ عقبة تؤدي إلى الأمجاد، تماماً كالتي حققناها في السابق باللون الأبيض والأخضر أيضاً. 🟢 اليكم القميص الثالث لنادي الزمالك لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣. 🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/YJY0Vz3VTU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 10, 2022

القميص الأساسي

أعلن الزمالك في 8 سبتمبر عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2022-2023.

وجاء القميص الجديد باللون الأبيض المعتاد مع الخطين الحُمر التقليديين.

وشهد كتفي القميص تواجد اللون الأحمر عليها على عكس الموسم الماضي الذي كان باللون الأبيض الكامل.

كما عاد اللون الأبيض ليزين رقبة القميص على عكس الموسم الماضي والتي شهدت تواجد اللون الأحمر.

هذا بالإضافة لتواجد صورة لقارة إفريقيا في خلف القميص وعليها خمس نجوم في إشارة لتتويج الزمالك بخمس بطولات لدوري أبطال إفريقيا.

كما تواجد كلمة "ميت عقبة" بلون شفاف على القميص.

وأعلن الزمالك عن قميصه الجديد المقدم من شركة "تيمبو" للملابس الرياضية في تمام الساعة 19 و11 دقيقة نسبة لعام تأسيس النادي في 1911.

وظهر في الإعلان كل من محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد".

وظهر الزمالك بالقميص الجديد للمرة الأولى أمام الهلال في كأس سوبر لوسيل.

القميص الاحتياطي

أعلن الزمالك في 22 سبتمبر عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 2022-2023.

وجاء القميص الجديد باللون الأزرق.

وظهر حامل القوس والسهم الشهير في شعار النادي مرسوما بالنجوم، التي كانت غالبة على التصميم الأزرق.

ويحمل القميص على ظهره صورة لخريطة قارة إفريقيا عليها 5 نجوم، ترمز لعدد مرات تتويج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد أعلن عن قميصه المقدم من شركة "تيمبو" للملابس الرياضية باللون الأبيض في تمام الساعة 19 و11 دقيقة نسبة لعام تأسيس النادي في 1911.

وظهر الزمالك بالقميص للمرة الأولى أمام فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وظهر في الإعلان كل من حمزة المثلوثي ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي وسيف الدين الجزيري.