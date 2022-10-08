مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 01:25

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف حسن - منتخب مصر للشباب

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضم يوسف حسن قادما من وادي دجلة.

وقال رئيس الزمالك عبر قناة النادي: "أنهينا ضم يوسف حسن مهاجم وادي دجلة".

وأضاف "أشكر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، وسيتم تحويل قيمة الصفقة اليوم السبت".

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وأصبح يوسف حسن الصفقة رقم 7 للزمالك بعد التعاقد مع كل من زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكينيولا.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك يكثف مفاوضاته لضم اللاعب في الساعات المقبلة.

ويرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني أن يوسف حسن لاعب جيد وسيفيد الفريق نظرا لصغر سنه.

مهاجم منتخب مصر للشباب والبالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع المقاولون العرب وانضم العام الماضي لصفوف دجلة مقابل مليوني جنيه.

وقال مصدر من وادي دجلة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات بالفعل بين الناديين من أجل انتقال يوسف حسن لصفوف الزمالك".

فيما أوضح مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "يوسف حسن يتمنى أن تنجح المفاوضات بين الناديين وينتقل لصفوف الزمالك".

وأردف "المفاوضات جارية وقيمة الصفقة ربما تصل لـ 6 ملايين جنيه".

يوسف حسن مهاجم منتخب القاهرة 2003 يشارك في فوز المقاولون علي الإنتاج الحربي بالدوري – الاتحاد المصرى لكرة القدم – منطقة القاهرة

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.

وفضل اللاعب من قبل الانضمام في الصيف الماضي لصفوف وادي دجلة على حساب الأهلي.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد بشهر أكتوبر 2021: "من الشرف لي أن ألعب للنادي الأهلي وانتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي، حصلت على ثلاثة عروض محلية ولكنني فضلت وادي دجلة".

وأضاف "بعد التوقيع لوادي دجلة حصلت على عرض من سبورتنج لشبونة للمرة الثانية، وسأرى ما سيجد في يناير، سواء كان الأهلي أو سبورتنج لشبونة".

وتواجد يوسف حسن ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العرب للشباب والتي خسر المنتخب خلالها المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وادي دجلة يوسف حسن الزمالك
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