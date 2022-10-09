كلوب: الأمر لا يبدو جيدا بالنسبة لإصابة أرنولد ولويس دياز

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن المؤشرات الأولية لإصابة ثنائي الفريق ترينت أليكساندر أرنولد ولويس دياز.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر كلوب لاستبدال الثنائي خلال أحداث المباراة بسبب الإصابة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: "لقد صنعنا بعض الفرص وكنا خطرين وسجلنا هدفا ولكن استقبلنا مرة أخرى في الثانية الأخيرة من الشوط الأول ومن الواضح أننا ارتكبنا خطأ".

وتابع "أردنا الاستمرار في اللعب بطريقة جيدة ولكن للأسف لم نفعل ذلك، المباراة كانت مفتوحة بعد تعادلنا وكان بإمكاننا ابعاد ركلة الجزاء وشاهدتها حاليا ولا اعتقد أنها كانت ركلة صحيحة، لقد كانت خفيفة واعتقد أن الحكم كان عليه إلقاء نظرة أخرى".

وأضاف "سارت الأمور بشكل سيء ضدنا ولكننا لسنا مكفوفين نرى أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في لحظات، بشكل عام كانت مباراة جيدة خارج أرضنا ضد فريق جيد وتسببنا لهم بالكثير من المشاكل ولكننا نقف هنا الآن بدون نقاط".

وشدد "أرنولد مصاب للأسف هو ولويس دياز ولا يبدو الأمر جيدا بالنسبة لكليهما وهذا ما يزيد الطين بلة".

وواصل "أرسنال فريق جيد ولعبنا مباراة جيدة ولا يوجد دخل لهذا باستقبالنا ثلاثة أهداف".

وأتم "لقد رأيت فريقا يتصرف بشكل صحيح ولعب كرة قدم جيدة في الشوط الأول اعتقد أن المباراة كانت متعادلة ولكننا لم نحصل على أي شيء".

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.