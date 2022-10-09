تدريبات لمستبعدي الزمالك من مباراة فلامبو.. وراحة للفريق غدا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ الزمالك قبل مباراة فلامبو

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الإثنين، عقب الفوز على فلامبو.

واقترب الزمالك من حسم التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فلامبو البوروندي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة العودة.

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وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة فلامبو مجموعة من التدريبات البدنية باستاد الجيش ببرج العرب، عقب نهاية اللقاء.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على خوض البدلاء والمستبعدين فقرة تدريبية في ظل حصول الفريق على راحة من التدريبات غدا الاثنين.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على إستاد برج العرب أيضا، إذ سيحتاج الزمالك إلى التعادل فقط من أجل بلوغ الدور التالي.

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