تدريبات لمستبعدي الزمالك من مباراة فلامبو.. وراحة للفريق غدا

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الإثنين، عقب الفوز على فلامبو.

واقترب الزمالك من حسم التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فلامبو البوروندي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة العودة.

video:1

جووووووول.. حسام عبد المجيد يفتتح أهداف الزمالك ضد فلامبو البوروندي برأسية مميزة 🏹🏹 pic.twitter.com/yBrDPwoKnW — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 9, 2022

وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة فلامبو مجموعة من التدريبات البدنية باستاد الجيش ببرج العرب، عقب نهاية اللقاء.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على خوض البدلاء والمستبعدين فقرة تدريبية في ظل حصول الفريق على راحة من التدريبات غدا الاثنين.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على إستاد برج العرب أيضا، إذ سيحتاج الزمالك إلى التعادل فقط من أجل بلوغ الدور التالي.