عامر حسين يكشف موقف مباريات الأندية المشاركة قاريا.. ورش الملاعب إجباريا

كشف عامر حسين رئيس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موقف الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباريات الدوري المصري.

وأجرت رابطة الأندية قرعة منافسات الموسم الجديد لموسم الدوري المصري 2022 - 2023. (الجولة الأولى من هنا)

وقال عامر حسين خلال مراسم القرعة: "تم الاستقرار على بعض اللوائح الخاصة بمباريات الموسم المقبل".

وأضاف "سيكون رش الملاعب إجباريا لكل الفرق حتى لا تؤثر على سلامة اللاعبين".

وكشف "سنلعب بين المباريات في دور المجموعات لبطولات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

ويلعب الأهلي والزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا بينما بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

لمعرفة ترتيب مباريات الأهلي في الدوري.

لمعرفة ترتيب مباريات الزمالك في الدوري.

وتابع عامر حسين "في مرحلة خروج المغلوب سيكون الوقت ضيقا لذلك من الصعب لعب مباريات في الدوري بين المباراتين".

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته "الفريق الذي سيلعب خارج أرضه سيخوض مباراة الدوري رابع يوم، أما من يلعب على أرضه سيلعب مباراة الدوري في ثالث يوم".