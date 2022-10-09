قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أسفرت مراسم قرعة الدوري المصري عن مباريات متوازنة للأهلي في البداية وخمس مواجهات قوية بداية من الجولة الحادية عشر.

ويفتتح الأهلي مشواره أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بينما يختتم المسابقة بمواجهة المقاولون العرب.

ويلعب الأهلي بداية من الجولة الحادية عشر إلى الخامسة عشر مواجهات قوية منتظرة.

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إذ يلعب الأهلي أمام بيراميدز ثم إنبي يليه مواجهة المصري ثم الزمالك وفي الجولة الخامسة عشر يلعب أمام البنك الأهلي.

وجاءت قرعة مباريات الأهلي كالآتي:

الجولة الأولى: الإسماعيلي

الجولة الثانية: أسوان

الجولة الثالثة: الداخلية

الجولة الرابعة: الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة: طلائع الجيش

الجولة السادسة: غزل المحلة

الجولة السابعة: فيوتشر

الجولة الثامنة: فاركو

الجولة التاسعة: سموحة

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا

الجولة الحادية عشر: بيراميدز

الجولة الثانية عشر: إنبي

الجولة الثالثة عشر: المصري

الجولة الرابعة عشر: الزمالك

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي

الجولة السادسة عشر: حرس الحدود

الجولة السابعة عشر: المقاولون العرب

وذلك على أن تقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019 - 2020.

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