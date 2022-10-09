الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. الأهلي ضد الإسماعيلي
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:22
كتب : FilGoal
تنطلق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري 2022 - 2023.
وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.
وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.
وجاء مباريات الجولة الأولى كالآتي:
بيراميدز × إنبي
الاتحاد السكندري × أسوان
الأهلي × الإسماعيلي
غزل المحلة × المقاولون العرب
فيوتشر × حرس الحدود
فاركو × البنك الأهلي
سموحة × الزمالك
سيراميكا كليوباترا × المصري
طلائع الجيش × الداخلية
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