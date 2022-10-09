الدوري المصري - الكشف عن منافسات الجولة الأولى.. الأهلي ضد الإسماعيلي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

درع الدوري - الأهلي

تنطلق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري 2022 - 2023.

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.

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وجاء مباريات الجولة الأولى كالآتي:

بيراميدز × إنبي

الاتحاد السكندري × أسوان

الأهلي × الإسماعيلي

غزل المحلة × المقاولون العرب

فيوتشر × حرس الحدود

فاركو × البنك الأهلي

سموحة × الزمالك

سيراميكا كليوباترا × المصري

طلائع الجيش × الداخلية

الدوري المصري رابطة الأندية الجولة الأولى
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