قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الزمالك.. بيراميدز بالجولة الثالثة

يبدأ الزمالك بطولة الدوري المصري أمام سموحة، فيما ستكون أول المباريات القوية أمام بيراميدز في الجولة الثالثة.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري بالجولة الـ14 من المسابقة.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك في الدوري المصري كالتالي:

1-الزمالك ضد سموحة

2-سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

3-الزمالك ضد بيراميدز

4-إنبي ضد الزمالك

5-الزمالك ضد المصري

6-طلائع الجيش ضد الزمالك

7-البنك الأهلي ضد الزمالك

8-الزمالك ضد حرس الحدود

9-المقاولون العرب ضد الزمالك

10-الزمالك ضد الإسماعيلي

11-أسوان ضد الزمالك

12-الزمالك ضد الداخلية

13-الاتحاد السكندري ضد الزمالك

14-الزمالك ضد الأهلي

15-غزل المحلة ضد الزمالك

16-الزمالك ضد فيوتشر

17-فاركو ضد الزمالك

🔴 جدول مباريات الزمالك فــــي الـــــدور الأول pic.twitter.com/zk6F8guSb9 — FilGoal (@FilGoal) October 9, 2022

الزمالك يحمل لقب الدوري المصري في النسختين الأخيرتين، إذ توج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه.

ويسعى الفريق الأبيض للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في مسيرته.

وتبدأ المسابقة يوم 18 أكتوبر الجاري، فيما تنتهي يوم 30 يونيو المقبل.